قالیباف: صدای حقیقت خاموش شدنی نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی با تسلیت شهادت سردار نائینی سخنگوی سپاه، گفت: شهادت سردار نائینی توسط باند جنایتکار آمریکایی - صهیونی بار دیگر نقاب از چهره این دشمن پلید برداشت و نشان داد دشمن قصد خاموش کردن صدای رسای حقیقت را دارد، حال آنکه صدای حقیقت خاموش شدنی نیست.

به گزارش ایسنا، متن پیام تسلیت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پی شهادت سردار نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ربه شرح زیر است.

«بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

شهادت سرباز شجاع، متخصص و بسیجی جان برکف سپاه اسلام، سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط باند جنایتکار آمریکایی-صهیونی بار دیگر نقاب از چهره این دشمن پلید برداشت و نشان داد دشمن قصد خاموش کردن صدای رسای حقیقت را دارد، حال آنکه صدای حقیقت خاموش شدنی نیست.

توفیق یار بود و افتخار همکاری با این شهید سرافراز را در شهرداری تهران داشتم، مردی که سال‌ها در سنگر جنگ نرم و جهاد فرهنگی عمر گهربار خویش را سپری کرد و با مسئولیت‌پذیری مخلصانه و دوراندیشی عمیق، نقشی مؤثر در دفاع از انقلاب، جهاد تبیین و روشنگری در جبهه مقاومت ایفا کرد و سرانجام، سربازی برای حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، رهبر شهید انقلاب و ملت شریف ایران با درجه رفیع شهادت مامورت خود را به پایان برد.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت این شهادت مظلومانه به خانواده محترم، همرزمان این شهید سعید و ملت شهیدپرور و سرافراز ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال برای ایشان هم‌نشینی با سالار شهیدان و برای بازماندگان، صبر و اجر زینبی مسئلت می‌نمایم.

به امید پیروزی نهایی جبهه مقاومت در مقابل استکبار.»