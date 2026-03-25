حمایت تمام قد اسطوره برزیل از نیمار/ روماریو: او باید باشد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر لیست تیم ملی فوتبال برزیل برای فیفادی جاری اعلام شد وه در آن نام نیمار جونیور ستاره نام آشنای دنیای فوتبال دیده نمی شد و همین موضوع تبدیل به سوژه برای رسانه های برزیلی شد.

در جدیدترین اظهار نظر در این مورد، روماریو اسطوره فوتبال برزیل در گفتگو با رسانه Jornal O Dia به حمایت از نیمار پرداخت و گفت: در تعجبم که چرا نیمار به تیم ملی دعوت نشده است چرا که او یک استعداد است و استعدادها همیشه باید در تیم ملی حضور داشته باشند.

او ادامه داد: تیم ملی مکانی است که در آن باید استعدادها حضور داشته باشند. بیش از یک ماه تا جام جهانی باقی مانده و این برای یک ورزشکار فرصت مناسبی است تا از نظر روحی و روانی و بدنی بتواند خود را آماده این مسابقات کند. حتی اگر نیمار ۱۰۰ درصد هم آماده نباشد اما باید به تیم ملی دعوت شود.

روماریو تصریح کرد: امیدوارم ببینم که نیمار در زمین بازی و لیگ برزیل همچنان درخشان است و شایسته حضور در جام جهانی است تا ششمین جام را برای کشورمان به ارمغان بیاورد.