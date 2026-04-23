به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فولادی، مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، به همراه پژمان جمشیدی بازیگر شناختهشده سینما و تلویزیون که پیشتر خود بازیکن فوتبال بوده است، بهنام ابوالقاسمپور مدیرعامل باشگاه استقلال خوزستان، محسن مسلمان بازیکن سابق پرسپولیس، علیرضا بهرمن رئیس انجمن ووشو کارگران کشور و هیئت همراه، با حضور در گلزار شهدای میناب با خانواده شهید دانشآموز «نجاتی» و شهیده معلم «عسکری» دیدار و گفتگو کردند.
مهدی فولادی در این دیدار اظهار داشت: دانشآموزانی که در فضای مدرسه و تحصیل در حمله دشمن آمریکایی و صهیونی به شهادت رسیدند، نماد مظلومیت و مظهر ایثار و مقاومت ملت ایران اسلامی هستند.
وی خاطرنشان کرد: خون این شهدا نشان داد که دشمنان حتی از هدف قراردادن مدرسه، دانشگاه و حتی مراکز علمی هم دریغ نمیکنند و این جنایت موجب استحکام بیشتر روحیه مقاومت در بین آحاد مردم این کشور عزیز شده است.
لازم به ذکر است این هیئت اعزامی به شهرستان میناب با خانواده شهیدان نجاتی و عسکری دیدار کردند.
