امام جمعه کرمانشاه: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال تضعیف ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: امروز شرایطی بر جهان اسلام حاکم است که می‌توان آن را تقابل تمام‌عیار جبهه کفر با جبهه اسلام دانست و در چنین وضعیتی باید از آموزه‌ها و توصیه‌های قرآن کریم برای مواجهه با دشمن بهره گرفت.

وی با اشاره به جنگ‌های صدر اسلام از جمله بدر، احد و احزاب افزود: مشرکان در آن دوران با هدف نابودی اسلام و جامعه اسلامی وارد میدان می‌شدند و شرایط امروز نیز شباهت‌های فراوانی با آن مقاطع تاریخی دارد. همان‌گونه که در واقعه مباهله نیز همه کفر در برابر همه اسلام قرار گرفت، امروز نیز شاهد رویارویی آشکار جبهه حق و باطل هستیم.

امام جمعه کرمانشاه با استناد به آیات سوره آل عمران تصریح کرد: خداوند متعال مؤمنان را از اعتماد به دشمنان و قرار دادن آنان در جایگاه محرم اسرار برحذر داشته است، زیرا دشمن از هر اطلاعات و فرصتی برای ضربه زدن به جامعه اسلامی استفاده می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: انتشار تصاویر و اطلاعاتی که می‌تواند در شرایط جنگی مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد، مصداق کمک به دشمن است و همگان باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی پنهان نیست

آیت‌الله غفوری با اشاره به مواضع مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی گفت: بغض و کینه دشمنان نسبت به ملت ایران کاملاً آشکار است و حتی اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا نشان می‌دهد که آنان نه با دولت، بلکه با ملت ایران دشمنی دارند.

وی افزود: قرآن کریم تصریح می‌کند که دشمنان هرگز خیرخواه مسلمانان نیستند و اگر آسیبی به جامعه اسلامی وارد شود خوشحال می‌شوند و اگر موفقیتی حاصل شود ناراحت خواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه برخی در طول سال‌های گذشته تلاش داشتند چهره آمریکا و غرب را تطهیر کنند، اظهار کرد: تاریخ نشان داده است که قدرت‌های استکباری همواره در پی ضربه زدن به ملت ایران بوده‌اند و نمونه‌های متعدد این دشمنی در طول دهه‌های گذشته قابل مشاهده است.

وی راه مقابله با توطئه‌های دشمن را صبر، استقامت و تقوای الهی دانست و گفت: وعده الهی این است که اگر ملت مؤمن در مسیر صبر و تقوا حرکت کند، نقشه‌های دشمنان راه به جایی نخواهد برد.

ملت ایران در اوج اقتدار قرار دارد

آیت‌الله غفوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمن از ابزارهای مختلف رسانه‌ای، اقتصادی، سیاسی و نظامی برای ایجاد اختلاف، ناامیدی و تضعیف روحیه مردم استفاده می‌کند، اما ملت ایران با بصیرت و آگاهی در برابر این توطئه‌ها ایستاده است.

وی افزود: در حوزه رسانه، فرماندهان و مسئولان کشور با مواضع قاطع خود بسیاری از توطئه‌های دشمن را خنثی کرده‌اند و در عرصه میدانی نیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی پاسخ‌های قاطع و بازدارنده‌ای به اقدامات خصمانه داده‌اند.

امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح کشور از اقتدار و آمادگی بالایی برخوردارند و هرگونه اقدام نابخردانه دشمن با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: با وجود فشارها و تحریم‌ها، کشور از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده‌ای برخوردار است و مردم ایران نشان داده‌اند که در شرایط سخت نیز با صبر و همراهی، مسیر پیشرفت و مقاومت را ادامه می‌دهند.

آیت‌الله غفوری با بیان اینکه هدف اصلی دشمن تضعیف تاب‌آوری ملت و ایجاد اشتباه محاسباتی در مسئولان است، خاطرنشان کرد: مسئولان باید در مواجهه با دشمن با اقتدار عمل کنند و اجازه ندهند القائات و فضاسازی‌های دشمن بر تصمیم‌گیری‌های کشور اثر بگذارد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای انقلاب اسلامی و فرماندهان شهید، بر ضرورت حفظ وحدت، حضور آگاهانه مردم در صحنه و بهره‌گیری از ظرفیت ماه محرم برای ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: ملت ایران با اتکا به ایمان، بصیرت و رهبری حکیمانه، دشمنان را همچون گذشته ناکام خواهد گذاشت.