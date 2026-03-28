به گزارش خبرگزاری مهر ، همکاری برخی عناصر وطن فروش داخلی با شبکههای ماهوارهای تروریستی همکار با ارتشهای متجاوز به خاک کشورمان طی روزهای جنگ تحت رصد مستمر قرار گرفته و افرادی در سراسر کشور در این رابطه دستگیر شدهاند.
عناصر خائن به وطن با تهیه تصاویری از محلهای اصابت موشکهای آمریکایی-صهیونیستی علاوه بر ارسال گزارش مستند از محل مورد اصابت، خوراک رسانهای برای شبکههای تروریستی فراهم میکردند همچنین افرادی نیز تصاویر مناطق حساس کشور را برای این شبکههای دشمن ارسال کردند.
تعدادی از این عناصر وطن فروش که به همکاری با تروریستهای رسانهای آمریکایی-صهیونیستی پرداختهاند طی روزهای گذشته شناسایی و بازداشت شدهاند و با توجه به مستندات موجود در وسایل ارتباطی آنها از جمله موبایل، تبلت و لپ تاپ و همچنین اقاریر صریح به شعبه بازپرسی معرفی شدهاند.
کیفرخواست تعدادی از این عناصر وطن فروش صادر و به دادگاه ارسال شده است.
در میان متهمین معرفی شده به شعب بازپرسی تعدادی مشاهده میشود که نوع اقدامات و ارسال اطلاعات آنها در زمره معرفی به عنوان مفسد فی الارض به دادگاه قرار گرفته است.
رصد، شناسایی و بازداشت عناصر همکار با شبکههای تروریستی ادامه دارد و هم میهنان عزیز در صورت مشاهده و شناخت از این افراد همکار با رسانهها و ارتشهای تروریستی حمله کننده به مردم ایران اسلامی میتوانند با مراجعه به سایت hafezehma.ir مشخصات وطن فروشها را ثبت کنند.
