۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

کیفرخواست برخی وطن‌فروشان داخلی شبکه‌های ماهواره‌ای تروریستی صادر شد

کیفرخواست تعدادی از عناصر وطن فروش که به همکاری با تروریست‌های رسانه‌ای آمریکایی-صهیونیستی پرداخته‌اند ، صادر و به دادگاه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، همکاری برخی عناصر وطن فروش داخلی با شبکه‌های ماهواره‌ای تروریستی همکار با ارتش‌های متجاوز به خاک کشورمان طی روزهای جنگ تحت رصد مستمر قرار گرفته و افرادی در سراسر کشور در این رابطه دستگیر شده‌اند.

عناصر خائن به وطن با تهیه تصاویری از محل‌های اصابت موشک‌های آمریکایی-صهیونیستی علاوه بر ارسال گزارش مستند از محل مورد اصابت، خوراک رسانه‌ای برای شبکه‌های تروریستی فراهم می‌کردند همچنین افرادی نیز تصاویر مناطق حساس کشور را برای این شبکه‌های دشمن ارسال کردند.

تعدادی از این عناصر وطن فروش که به همکاری با تروریست‌های رسانه‌ای آمریکایی-صهیونیستی پرداخته‌اند طی روزهای گذشته شناسایی و بازداشت شده‌اند و با توجه به مستندات موجود در وسایل ارتباطی آنها از جمله موبایل، تبلت و لپ تاپ و همچنین اقاریر صریح به شعبه بازپرسی معرفی شده‌اند.

کیفرخواست تعدادی از این عناصر وطن فروش صادر و به دادگاه ارسال شده است.

در میان متهمین معرفی شده به شعب بازپرسی تعدادی مشاهده می‌شود که نوع اقدامات و ارسال اطلاعات آنها در زمره معرفی به عنوان مفسد فی الارض به دادگاه قرار گرفته است.

رصد، شناسایی و بازداشت عناصر همکار با شبکه‌های تروریستی ادامه دارد و هم میهنان عزیز در صورت مشاهده و شناخت از این افراد همکار با رسانه‌ها و ارتش‌های تروریستی حمله کننده به مردم ایران اسلامی می‌توانند با مراجعه به سایت hafezehma.ir مشخصات وطن فروش‌ها را ثبت کنند.

    • IR ۱۶:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      وطن فروش های مزدور لکه ی ننگ ایرانند، اینها توسط رسانه های ضدانقلاب شستشوی مغزی شدند و درکی از دوست و دشمن ندارند، توهماتی در سرشان است که حتی یک فرد خارجی هم از شنیدنش شوکه میشه چون چنین سطحی از حماقت را قبلا در یک نفر ندیدند
    • مرتضی IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      به خیال خام وطن فروشان ماخسته میشیم اما ای خائن وطن فروش ملتی که شهادت طلب است نه ازمرگ میترسد ونه از سگ زردو همکاسه هایش .جوابتان رابه زودی خواهیم داد ..مرگ برآمریکا مرگ براسرائیل مرگ بروطن فروش فاس جانم فدای ایرانم، جانم فدای رهبرم، مرگ برآمریکا🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮
    • بهمن امامی فر IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      برخورد قاطع و سریع با جواسیس آمریکایی صهیونی، در این شرایط جنگی باید با تشکیل دادگاه ویژه، این خائنین محاکمه و کمتر از ۱ هفته در ملاء عام اعدام گردند. وگرنه باید منتظر خیانتهای بیشتر باشیم. چرا از جنایات دی ماه تا کنون هیچ کدام از این خائنین اعدام نشده اند؟!! قوه قضاییه منتظر چیست؟ اگر واقعا دنبال ریشه کنی خیانت به کشور هستیم، خائنین باید بدون ترحم با قید فوریت در ملاء اعدام شوند.
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      اشد مجازات
    • محمد IR ۲۳:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸
      از همه ی نهاد ها و دستگاه هایی که با جاسوس های مزدور و وطن فروش برخورد میکنند ممنونیم با ادامه ی حضور در خیابان از کشورمون حمایت میکنیم و به این وسیله حافظان وطن تشکر و قدردانی میکنیم زنده باد ایران و ایرانی 🇮🇷
    • ایرانی IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۹
      باسلام.خیلی از این افراد از روی نادانی و جوگیر شدن برای شبکه های معاند خودشیرینی و خودنمایی میکنند و فیلم و محتوا میفرستند .حتی بعضی هاشون آنقدر نادان هستند که نمی‌دونن چه کار خطرناکی و خائنانه ای انجام میدن .باید مکررا در صدا و سیما و اخبار و شبکه های مجازی به این افراد هشدار داد تا از گمراهی و‌نادانی نجات پیدا کنند

