خائنان باید هزینه خیانت به کشور و مردم را بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان همدان در حمایت از اقدام قاطعانه قوه قضائیه و دادستانی در برخورد با وطن فروشان و خائنین به وطن بیانیه‌ای صادر کرد.

متن بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان همدان در زیر آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز که در پرتو عنایات الهی و درک عمیق مردم میهن پرست و آگاه، شاهد اقدامات شجاعانه و قاطعانه دستگاه قضا در برابر دشمن‌ تراشان و خائنانی هستیم که به کشور پشت کرده‌اند، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان همدان ضمن حمایت و تقدیر از این تصمیمات از جمله توقیف اموال و دارایی های این خود فروختگان، خباثت های این به ظاهر داخلی ها را محکوم می نماید.

اقدام دادستانی و قوه قضائیه در توقیف اموال مزدوران و خود فروخته‌ هایی که در این جنگ عیان حق و باطل، پشت به مام میهن کرده‌اند، نه تنها لازم است با قوت و استواری ادامه یابد بلکه تنها پاسخ به پاره ای از جسارت های آنهاست.

این نوع برخورد ها، پیام روشن به همه دشمنان و توطئه‌ گرانی است که بدانند «خیانت هزینه دارد» و امروز این هزینه با دست خودشان پرداخته می‌شود.

سال‌ها مماشات با لجن‌ پراکنی‌ها و فعالیت‌های مخرب این جماعت، موجب شد تا اینچنین میدان برای منافقینی از این دست گشوده شود که به سهل‌ترین وجه ممکن، خود را در خدمت اهداف ننگین قاتلین کودکان و زنان ایرانی قرار دهند.

سلبریتی‌ها یا هر شخصی که با اظهارات، واکنش‌ها و نشر اکاذیب موجب آزرده خاطر شدن مردم، کشور و ارزش‌های ملی می‌شوند، نباید این کار را بدون هزینه انجام دهند. سبک‌ انگاری و به سخره گرفتن باورهای ملی و دینی میلیون‌ها ایرانی، نه هنر است و نه آزادی، بلکه خیانت به ارزش‌ های مردمی است.

نشر گسترده دروغ و خیانت به وطن با نقاب مزورانه آزادی بیان، فریبی به منظور قانون‌ شکنی و وقاحت است. هیچ کس، چه سلبریتی باشد و چه شهروند عادی از مصونیت برخوردار نیست و همگان در کفه ترازوی قانون با هم برابرند. مقابله و جدیت کامل در برخورد با چنین هنجارشکنانی دقیقاً تضمین‌ کننده آزادی و امنیت روانی جامعه است.

اگر وجدان‌های مرده عده‌ای بی‌شرم، صلاح نمی‌بینند که از خاک و ناموس خود و هم‌ میهنانشان دفاع کنند، حسابشان با «کرام الکاتبین» و فرض نداشتن شرافت مشخص است. اما موضع‌گیری بر ضد وطن و پاشیدن نمک بر زخم‌های داغداران، جای هیچ توجیه و رحمی را باقی نمی‌گذارد.

در پایان؛ ما دانشجویان به همراه مردم سربلند ایران، با تمام وجود از قوه قضائیه در مسیر پاکسازی و برخورد با هرگونه نفوذ و فساد پذیری در تمامی دستگاه ها و اقشار حمایت کرده و زین پس طراحی‌های عملیاتی در جهت مبارزه با آنان را در دستور کار قرار خواهیم داد.

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور همدان

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان همدان

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی همدان

بسیج دانشجویی دانشگاه ملی مهارت همدان

بسیج دانشجویی دانشگاه ملی ملایر

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر

بسیج دانشجویی دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

فروردین ۱۴۰۵