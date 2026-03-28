رحمانی: مدیریت منابع آبی کلید اصلی تثبیت وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی روز شنبه در بازدید از آب‌ بند انحرافی سد حسنلو و آخرین وضعیت روند انتقال آب رودخانه گدار به سمت پهنه آبی دریاچه ارومیه با اشاره به اهمیت رودخانه گدار به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب دریاچه ارومیه، بر لزوم لایروبی مستمر مسیرهای انتقال و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز در مسیر رودخانه تأکید کرده و گفت: مدیریت دقیق منابع آبی و هدایت صحیح سیلاب‌های فصلی، کلید اصلی تثبیت وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است.

وی همچنین با بررسی فنی وضعیت آب‌بندهای انحرافی منطقه، دستورات لازم را برای روان‌سازی جریان آب و رفع موانع فیزیکی در مسیر منتهی به دریاچه صادر کرد و افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل محیط زیست برای بهینه‌سازی فرآیند انتقال آب در فصل بارش‌ها ضروری است.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از واحد تولیدی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی در شهرستان نقده

رحمانی همچنین در ادامه سفر به نقده همراه جمعی از مدیران استانی و محلی، با حضور در واحد تولیدی آرد و نشاسته این شهرستان، از نزدیک خسارات وارده ناشی از حملات متجاوزانه اخیر دشمن را مورد ارزیابی قرار داد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید ضمن ادای احترام به مقام شامخ کارگران شهید این مجموعه و تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به خانواده‌ها و بازماندگان این جنایت، گفت: دشمن با هدف قرار دادن زیرساخت‌های تأمین ارزاق عمومی، معیشت مردم را نشانه گرفته؛ اما با تکیه بر همت جهادی مسئولان و مردم، از این روزهای سخت عبور کرده و مقتدرانه‌تر از قبل، ایران و آذربایجان‌غربی را خواهیم ساخت.

رحمانی با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت برای احیای ظرفیت‌های اقتصادی آسیب‌دیده، افزود: تسریع در بازسازی و بازگشت به چرخه تولید واحدهای آسیب‌دیده از تهاجم اخیر، جزو برنامه‌های محوری و اولویت‌دار سال ۱۴۰۵ بوده و این مهم از نخستین روزهای سال جدید در دستورکار قرار گرفته تا هیچ خللی در روند تولید و اشتغال منطقه ایجاد نشود.

بازدید از بازار نقده و بررسی تنظیم بازار

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با همراهی جمعی از مدیران استانی و محلی از موجودی کالاهای اساسی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سطح شهرستان نقده بازدید و با اصناف و مردم دیدار و گفت‌وگو کرد.

رحمانی در این بازدید با اشاره به نگرانی احتمالی مردم و بازاریان، گفت: تمام کالاهای اساسی در دسترس همگان بوده و ذخایر چندین ماهه را از قبل انجام داده‌ایم و هیچ کمبودی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی تاکنون نداشته و نخواهیم داشت.

وی افزود: مزیت آذربایجان‌غربی نسبت به سایر استان‌ها، داشتن مرزهای وسیع بوده که می‌توان از طریق واردات کالاهای اساسی از طریق شیوه‌های جدید مبادلات مرزی، نیازهای این استان و سایر استان‌ها را تأمین کرد.

رحمانی همچنین هدف اصلی دستگاه‌های اجرایی و مسئولان را رضایت‌مندی مردم از طریق ارائه خدمات به‌موقع و مناسب دانسته و خاطرنشان کرد: هر چقدر به این مردم خدمت کنیم، باز هم نمی‌توانیم قدردان این مردم باغیرت و انقلابی باشیم.