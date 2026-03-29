به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه شماره ۵ خود، ضمن فراخوان برای حضور مسئولانه و هوشیارانه مردم در صحنه، بر نقش حیاتی «هسته‌های مردمی محله‌محور» در مقابله با جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن تأکید کرد.

مشروح این بیانیه به شرح زیر است:

«نصرٌ من الله و فتحٌ قریب»

مدت یک ماه است که امریکای جنایتکار و رژیم غاصب صهیونی با کمک برخی کشورهای مرتجع منطقه، تجاوز و جنگ ترکیبی گسترده‌ای را علیه «کشور عزیزمان» آغاز کرده‌اند. شکست امریکای جنایتکار در این جنگ به معنای از بین رفتن بیش از پیش هیمنه او در کل جهان از یک سو و اثبات ایران اسلامی به مثابه «ابرقدرتی نوظهور» از سوی دیگر خواهد بود.

ترس امریکا از تحقق چنین نتیجه‌ای، در کنارِ «عدم دستیابی‌اش به اهداف از پیش‌ اعلام شده»، «دریافت تلفات سنگین از نیروهای مسلح ج.ا.ا.»، «سلحشوری، انسجام، اتحاد و استحکام ملی فوق العاده ایرانیان و حضور بی‌نظیر آنها در صحنه و پشتیبانی همه‌جانبه از نیروهای مسلح» و در نهایت «عدم ایجاد اختلال در حکمرانی کشور، علیرغم ترورهای ظالمانه گسترده در بالاترین سطح مقامات کشور و فرماندهان نظامی»، امریکای جنایتکار را به فکر توسعه ابعاد جنگ از طریق «وارد کردن سایرکشورها» خصوصا برخی کشورهای به ظاهر مسلمان منطقه و حتی «ورود به عرصه زمینی» انداخته است، تا بتواند دستاوردی هرچند حداقلی برای خروج از باتلاقی که در آن گرفتار شده بیابد.

در این شرایط توجه به نکات زیر و تبیین آنها برای عموم مردم ضروری است:

۱- پیروزی ایران اسلامی در جنگ، رسیدن به قله وعده داده شده توسط رهبر شهید و غایت‌درجه‌ی «بازدارندگی پایدار» در «عدم تکرار حمله‌های احتمالی بعدی» و همچنین «گشایش‌های» متعدد برای کشور است و عدم آن، موجب «ناامنی دائمی» و «تحمیل خواسته‌های بی حد و حصر و نامشروع دشمن در ابعاد مختلف» بر کشور و حتی «تجزیه» آن است. از این جهت، مسئله اصلی و اول کشور «پیروزی نهایی در جنگ» بوده و بر هر فرد، گروه، نهاد یا سازمان فرض است که با استعانت از درگاه الهی تمام توان خود را به میدان آورده و وظایف و ماموریت‌های خویش را به نحو دقیق و کامل به انجام رساند.

۲- حضور مسئولانه و هوشیارانه مردم در صحنه(میادین و خیابان های اصلی) کماکان امری ضروری است و به دلیل احتمال طولانی شدن جنگ، این تجمعات همچون تجمع بزرگ «اربعین حسینی» باید به مثابه کانونهایی برای ارتقاء آگاهی، بینش، تحلیل، حماسه و انسجام ملی عمل کنند. از این جهت لازم است؛ الف- برنامه‌های تجمعات تنوع بیشتری پیدا کرده و در آنها برای کودکان، نوجوانان و جوانان به خصوص دختران و بانوان برنامه‌های ویژه، جذاب، خلاقانه و آگاهی‌بخش طراحی و اجرا گردد؛ ب- علاوه بر حضور خطبا و مداحان عزیز در تجمعات(که البته بسیار موثر بوده و شایسته تقدیر است)، از سایر گروه‌های مرجع از جمله اساتید دانشگاهی و حوزوی، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران نیز استفاده حداکثری شود؛ ج- امکان حضور همه مردم با هر وزن اعتقادی و مذهبی وجود داشته باشد و این تجمعات محلی برای نمایش «انسجام و وحدت ملی همه ایرانیان» با هر سلیقه و تفکری باشد و د- از بالابردن غیرمعقول انتظارات در خصوص پایان یا ادامه جنگ در تجمعات اجتناب گردد. چراکه مسئولین با حفظ منافع و تضمین امنیت پایدار برای ایران اسلامی زیر نظر فرمانده معظم کل قوا تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد و همگان نیز تابع تصمیمات ایشان خواهیم بود.

۳- حمله زمینی احتمالی دشمن، برای خلع ید کشور از تنگه فوق راهبردی هرمز است. چراکه تنگه هرمز اکنون مهمترین عامل پیروزی و تامین کننده رفع تحریم‌ها و تضمین حقوق هسته‌ای کشور در آینده است. به همین دلیل باید تمام توان خود را در حفظ اقتدار نیروهای مسلح در خصوص این تنگه مهم به کار بست.

۴- پیروزی نهایی در این جنگ تحمیلی در گرو پاسخ‌های «شدید و پشیمان کننده»، «متناسب»، «به لحظه» و «خلاقانه» نیروهای مسلح مقتدر کشورمان است. از این جهت، همگان باید تا حصول پیروزی کامل و پایدار، از اقدامات و خلاقیت‌های نیروهای مسلح که با برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه انجام می‌شود، کما فی السابق، پشتیبانی نمایند.

۵- امیدآفرینی و جلب اعتماد حداکثری مردم به مسئولین و تصمیمات آنها در شرایط مختلف جنگ و حوادثی که پیش خواهد آمد، از عوامل بسیار مهم در حفظ انسجام کلان ایرانیان و پیروزی در جنگ است.

۶- همان‌طور که در بیانیه سوم ذکر شد، «هسته‌های مردمی محله محور» که ماهیتی کنشگرانه و میدانی دارند حتی المقدور با محوریت مساجد و هیآت، اولا: در تثبیت ارتباطات پایدار(نه صرفا از طریق فضای مجازی) با اعضاء و مخاطبان خود کوشا باشند، ثانیا: متناسب با شرایط جنگ به سوالها، شبهات و گره‌های ذهنی مخاطبان پاسخ سریع و به موقع دهند و نگذارند جبهه رسانه‌ای دشمن در القای دروغ‌ها و جنگ روانی خود موفق شود و ثالثا: در حوزه فعالیت خود تا جایی که امکان دارد با ساختارهای رسمی کشور ارتباط بگیرند و از این طریق، علاوه بر جلوگیری از ناهماهنگی‌ها، سبب هم‌افزایی و خلق حماسه‌های جدید شوند.

۷- فعالیت‌های شناختی وقتی در ضمن کمک رسانی به مردم آسیب‌دیده و همدلی با آنها و همچنین توجه به اقشار ضعیف جامعه صورت گیرد، بسیار موثرتر خواهد بود.