۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

نظارت میدانی بر نانوایی‌های بابل تشدید شد؛ پلمب ۲ نانوایی

بابل - فرماندار ویژه بابل با اشاره به توزیع آرد باکیفیت در سطح شهرستان، بر لزوم عرضه نان مطلوب تأکید کرد و از تشدید بازدیدهای نظارتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی میرتبار ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نانوایی ها با بررسی روند پخت و عرضه نان، از اقدامات اداره کل غله و خدمات بازرگانی در تأمین و ذخیره‌سازی گندم باکیفیت قدردانی کرد و گفت: با مدیریت مناسب در زنجیره گندم، آرد توزیعی در استان از کیفیت مطلوب و استاندارد بالایی برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه زیرساخت تولید نان باکیفیت فراهم شده است، افزود: با توجه به کیفیت آرد تحویلی، شهروندان انتظار دارند نان با کیفیت مناسب، وزن استاندارد و قیمت مصوب دریافت کنند و در این زمینه هیچ‌گونه کوتاهی پذیرفتنی نیست.

میرتبار با اشاره به لزوم تفکیک میان نانوایان قانون‌مدار و متخلف تصریح کرد: از نانوایان متعهد که حقوق مصرف‌کنندگان را رعایت می‌کنند حمایت می‌شود، اما با افرادی که موجب تضییع حقوق مردم و نارضایتی عمومی می‌شوند، برخوردی قاطع و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

وی همچنین از پلمب دو واحد خبازی متخلف در جریان این بازدید خبر داد و گفت: این اقدام در راستای صیانت از حقوق مردم و با دستور مستقیم انجام شده و فعالیت این واحدها تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.

فرماندار بابل در پایان بر تداوم بازرسی‌های مشترک با محوریت کارگروه آرد و نان تأکید کرد و افزود: نظارت مستمر بر عملکرد خبازان با هدف اطمینان از عرضه نان باکیفیت به شهروندان ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6786296

