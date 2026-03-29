۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

مرادی: بیش از ۹۹۷ هزار خودرو در ایام نوروز وارد گیلان شده است

مرادی: بیش از ۹۹۷ هزار خودرو در ایام نوروز وارد گیلان شده است

رشت -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ورود ۹۹۷ هزار و ۱۹۳ دستگاه خودرو به این استان از ۲۵ اسفند تا ۸ فروردین خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در راه‌های مواصلاتی استان گیلان اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه تا هشتم فروردین ماه، ۹۹۷ هزار و ۱۹۳ وسیله نقلیه وارد استان شده و ۸۷۵ هزار و ۷۲۶ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان ورودی از طریق آزادراه قزوین-رشت صورت گرفته است، گفت: این محور با ثبت ۴۷۰ هزار و ۴۰۵ وسیله نقلیه ورودی در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن محور رامسر-چابکسر با ۳۲۱ هزار و ۷۹۰ وسیله نقلیه در جایگاه دوم است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان افزود: بیشترین میزان خروجی نیز به همین ترتیب و با تردد ۳۴۴ هزار و ۳۵۴ وسیله نقلیه از آزادراه قزوین-رشت و ۳۱۲ هزار و ۵۷۴ وسیله نقلیه از محور رامسر-چابکسر ثبت شده است.

مرادی تصریح کرد: در این بازه زمانی، متوسط ساعتی تردد در محورهای مواصلاتی استان ۷۵۱ وسیله نقلیه بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرترددترین محور استان، لاهیجان- لنگرود با متوسط تردد روزانه ۴۷ هزار و ۳۱۰ وسیله نقلیه در مسیر رفت و ۴۳ هزار و ۶۸۳ وسیله نقلیه در مسیر برگشت است.

