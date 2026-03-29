مرادی: بیش از ۹۹۷ هزار خودرو در ایام نوروز وارد گیلان شده است

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در راه‌های مواصلاتی استان گیلان اظهار کرد: از ۲۵ اسفند ماه تا هشتم فروردین ماه، ۹۹۷ هزار و ۱۹۳ وسیله نقلیه وارد استان شده و ۸۷۵ هزار و ۷۲۶ وسیله نقلیه نیز از استان خارج شده‌اند.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان ورودی از طریق آزادراه قزوین-رشت صورت گرفته است، گفت: این محور با ثبت ۴۷۰ هزار و ۴۰۵ وسیله نقلیه ورودی در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن محور رامسر-چابکسر با ۳۲۱ هزار و ۷۹۰ وسیله نقلیه در جایگاه دوم است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گیلان افزود: بیشترین میزان خروجی نیز به همین ترتیب و با تردد ۳۴۴ هزار و ۳۵۴ وسیله نقلیه از آزادراه قزوین-رشت و ۳۱۲ هزار و ۵۷۴ وسیله نقلیه از محور رامسر-چابکسر ثبت شده است.

مرادی تصریح کرد: در این بازه زمانی، متوسط ساعتی تردد در محورهای مواصلاتی استان ۷۵۱ وسیله نقلیه بوده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پرترددترین محور استان، لاهیجان- لنگرود با متوسط تردد روزانه ۴۷ هزار و ۳۱۰ وسیله نقلیه در مسیر رفت و ۴۳ هزار و ۶۸۳ وسیله نقلیه در مسیر برگشت است.