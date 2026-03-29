۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

دستگیری ۳۵ خائن به وطن در لرستان

خرم‌آباد- مأموران انتظامی لرستان طی عملیات‌های جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۳۵ نفر از متهمان مرتبط با فعالیت‌های اخلال‌گرانه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان روز یکشنبه اعلام کرد: مأموران جان بر کف انتظامی استان از ابتدای جنگ رمضان تا کنون با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، رصد دقیق میدانی و همراهی شهروندان، طی عملیات‌های جداگانه موفق به شناسایی و دستگیری ۳۵ نفر از متهمان مرتبط با فعالیت‌های اخلال‌گرانه شدند.

بر اساس این گزارش، ۱۶ نفر از افراد دستگیر شده متهم به تصویربرداری غیرمجاز از برخی اماکن حساس و نظامی و همچنین همکاری با رسانه‌های معاند بوده‌اند.

در بخش دیگری از این عملیات، ۱۹ نفر از افراد متهم به شایعه‌پراکنی و ایجاد فضای روانی ناامنی میان شهروندان، از جمله انتشار اخبار نادرست درباره تخلیه منازل و ایجاد نگرانی عمومی، توسط پلیس شناسایی و بازداشت شدند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با قدردانی از همکاری مردم استان تأکید کرد که پلیس با اتکا به همراهی شهروندان و اشراف اطلاعاتی خود، با هرگونه اقدام اخلال‌گرانه و تهدیدکننده نظم و امنیت عمومی به صورت قاطع و قانونی برخورد خواهد کرد.

      مجازات بازدارنده برای افراد عادی ..کار در مناطق سخت در مقابل تغذیه آنان ...و افراد متمول... مصادره اموال بهمراه کار سخت ..در مقابل دریافت غذا باشد...

