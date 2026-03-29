واگذاری ۵۰۰ هکتار از اراضی شیلاتی قصرشیرین به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه ظهر یکشنبه در جریان بازدید از بزرگ‌ترین مجتمع پرورش ماهیان گرمابی غیرساحلی کشور در شهرستان قصرشیرین، از برنامه‌ریزی برای توسعه تولید آبزیان و افزایش صادرات این محصولات خبر داد.

وی که در پنجمین سفر شهرستانی خود در سال جدید از این مجتمع بازدید می‌کرد، با اشاره به ظرفیت‌های شیلاتی استان اظهار کرد: تولید آبزیان در دو بخش سردآبی و گرم‌آبی از اولویت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود و در حال حاضر میزان تولید سالانه آبزیان در کرمانشاه به مرز ۲۰ هزار تن رسیده است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های مجتمع شیلاتی قصرشیرین افزود: این مجتمع در وسعتی حدود هشت هزار هکتار احداث شده و فاز نخست آن در سطح ۵۰۰ هکتار توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است که سالانه نزدیک به هفت هزار تن ماهی تولید و روانه بازار می‌کند.

حبیبی از آماده بودن فاز دوم این مجتمع برای واگذاری خبر داد و تصریح کرد: فاز دوم این پروژه نیز در سطح ۵۰۰ هکتار آماده واگذاری است و از فعالان بخش خصوصی، افراد دارای صلاحیت و به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده و متخصص دعوت می‌کنیم در فراخوان واگذاری این اراضی شرکت کنند.

وی هدف از این اقدام را تقویت بنیه اقتصادی استان و ایجاد اشتغال پایدار برای نیروهای بومی عنوان کرد و گفت: تلاش داریم با واگذاری این اراضی، زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت نیروهای متخصص استان فراهم شود.

استاندار کرمانشاه همچنین با تأکید بر کیفیت بالای محصولات شیلاتی استان گفت: بخش قابل توجهی از تولیدات این مجتمع به دلیل کیفیت مطلوب، قابلیت صادراتی دارد و در همین راستا هماهنگی‌های لازم برای تسهیل صادرات ماهی به کشور عراق از طریق مرزهای استان انجام شده است.

حبیبی در پایان خاطرنشان کرد: با تکمیل زنجیره تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران، شهرستان قصرشیرین می‌تواند به قطب اصلی تولید و صادرات آبزیان در منطقه تبدیل شود و نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی استان ایفا کند.