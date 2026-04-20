قیمت انواع میوه و سبزی در بازار داخل+جدول نرخ عمده

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، صیفی‌جات و سبزیجات در سال جاری، در هفته منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۵ انجام شد.

بازار انواع میوه

رصد بازار میوه در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم پرتقال ۷۸ تا ۱۴۰، پرتقال تو سرخ ۷۳ تا ۱۳۵، توت فرنگی ۲۷۸ تا ۳۵۹، چغاله بادام ۴۵۰ تا ۶۰۰، سیب قرمز ۱۳۰ تا ۱۷۹، سیب زرد ۷۹ تا ۱۳۵، شلیل ۴۸۰، کیوی ۱۹۸ تا ۲۳۹، گوجه سبز ۶۸۰ تا ۹۸۰، لیمو شیرین ۱۴۰ تا ۱۷۰ و نارنگی ۱۱۰ تا ۲۵۹ هزار تومان در این بازار به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های وارداتی هر کیلوگرم موز ۳۳۹ تا ۳۵۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در بازار میوه‌های آبدار نیز هر کیلوگرم هندوانه ۲۴ تا ۳۰ و ملون ۶۵ تا ۸۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

گفتنی است، نرخ‌های اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، نرخ‌های دیگر هم وجود دارد؛ به عنوان مثال، پرتقال در بازار میوه از هر کیلو گرم ۷۸ هزار تومان (آب‌گیری) تا ۱۴۰ هزار تومان در حال عرضه است که شهروندان می‌توانند این میوه را با نرخ‌های ۷۸، ۱۱۰، ۱۲۰ و… نیز خریداری کنند.

بازار سبزیجات

رصد بازار سبزیجات در میوه‌فروشی‌های مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان می‌دهد؛

هر کیلوگرم بادمجان ۶۰، خیار ۳۹ تا ۶۹، سیر تازه ۳۰۰، سیر خشک ۴۸۰، کاهو رسمی ۴۵ تا ۵۹، کدو مسما ۵۸، کلم بروکلی ۱۲۰ تا ۱۸۰، کلم سفید ۴۹.۸۰۰، گوجه‌فرنگی ۶۵ تا ۸۰، نخود فرنگی ۱۴۸ تا ۱۵۸، لوبیا سبز ۱۴۵، لیمو ترش ۲۵۰ تا ۳۹۸، فلفل دلمه سبز ۷۵ تا ۱۱۸، فلفل رنگی ۲۵۰ تا ۳۰۰ و هویج ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تعیین قیمت شده‌اند.

سیب‌زمینی در این بازار هر کیلوگرم ۴۸ تا ۷۵، پیاز سفید ۴۰ تا ۶۹.۸۰۰ و پیاز زرد ۴۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی می‌آید.

جدول قیمت انواع میوه و سبزی سال گذشته در تقریبا مشابه زمان فعلی (۲ اردیبهشت ۱۴۰۴) از اینجا قابل مشاهده است.