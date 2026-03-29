وزیر صمت از فولاد مبارکه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر،سید محمد اتابک، وزیر صمت پس از حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی به شرکت فولاد مبارکه از این شرکت بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید ضمن محکومکردن حمله صهیونیستی ـ آمریکایی به این واحد تولیدی، دستورهای لازم برای رسیدگی فوری به وضعیت کارگران مصدوم را صادر کرد.
وزیر صنعت معدن و تجارت همچنین با ابراز تسلیت بهمناسبت شهادت یکی از کارگران این مجموعه، بر لزوم رسیدگی کامل و حمایت از خانواده این شهید تأکید کرد.
بر اساس دستور وزیر صمت، ارزیابیهای اولیه درباره میزان خسارتهای واردشده از سوی رژیم جنایتکار آمریکا و صهیونیستی به این واحد صنعتی در حال انجام است.
نظر شما