سد دویرج دهلران در آستانه سرریز؛ ذخیره آب به ۹۲ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه عصر یکشنبه در بازدید میدانی از سد دویرج اعلام کرد: در حال حاضر حدود ۱۹۲ میلیون مترمکعب آب در این سد ذخیره شده است. ظرفیت نهایی سد نیز ۲۰۵ میلیون مترمکعب است.

وی افزود: با ادامه روند ورودی آب، احتمال سرریز سد در روزهای آینده بسیار بالا است. همچنین سد میمه در بخش مرکزی دهلران با ذخیره ۷۰ میلیون مترمکعب، به‌طور کامل پر شده و هم‌اکنون سرریز دارد.

فرماندار ویژه دهلران به خسارات ناشی از بارندگی‌ها نیز اشاره کرد و گفت: آبگرفتگی حدود ۷۹۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی، خسارتی حدود ۵۰ میلیارد تومان به زیرساخت‌های این بخش وارد کرده است.

وی ادامه داد: تیم‌های ارزیاب در حال بررسی دقیق میزان خسارت هستند و نتایج نهایی به‌زودی اعلام می‌شود.