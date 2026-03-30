به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جم با اشاره به اینکه میزان بارندگی در سال آبی جاری نسبت به سال های قبل بهتر بوده است، اظهار کرد: هرچند که ورودی آب به چهار سد دوستی، ارداک، کارده و طرق که بخشی از آب شرب مشهد را تامین می کند، قابل توجه نبوده است، لیکن حوزه مدیریت آب استان با اجرای طرح های جایگزین این میزان آب را از پروژه های دیگر جایگزین نموده است.

مدیر روابط عمومی آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: مدیران و کارشناسان این شرکت با تمام توان در صدد اجرای پروژه های اضطراری تامین آب شرب مشهد هستند که با کمک تمامی دستگاه‌های دخیل و با بهره برداری از آن ها، آب موردنیاز مردم بخصوص در ایام پیک تابستان تامین شود.

وی همچنین از مردم خواست با صرفه جویی و مدیریت مصرف آب، فرزندان خود در شرکت های آب منقطه ای و آب و فاضلاب که در حال حاضر شبانه روز در تلاش هستند را یاری کنند.