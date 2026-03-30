۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

سامانه بارشی از امشب وارد استان بوشهر می‌شود

بوشهر-کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: از امشب با ورود سامانه بارشی و فعالیت آن تا فردا شب، در سطح استان و روی دریا بارش پراکنده باران پیش بینی می شود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه های هواشناسی، از امشب با ورود سامانه بارشی و فعالیت آن تا فردا (سه‌شنبه) شب، در سطح استان و روی دریا بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود،در مناطق مستعد احتمال ریزش تگرگ دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: در این مدت به‌دلیل وقوع تندبادهای لحظه‌ای، سواحل و فراساحل استان مواج خواهند بود و از روز چهارشنبه وضعیت نسبتاً آرامی برای دریا و سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده کمی ابری، از عصر به‌تدریج افزایش ابر، گاهی وزش باد، غبار محلی، از امشب بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر امروز غالباً شمال غربی تا جنوب غربی و از بامداد فردا به‌تدریج جنوب غربی- جنوب شرقی، با سرعت ۱۰تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و از بامداد فردا روی دریا تندباد لحظه‌ای گاهی تا ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر، از بامداد فردا ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی‌مترخواهد بود.

کد مطلب 6787154

