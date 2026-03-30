به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در اطلاعیهای اعلام کردبنابر شرایط جاری کشور، ابلاغیه مورخ ۹ فروردین وزارت عتف و تصمیم هیأت رئیسه دانشگاه، تمامی کلاسهای درس دانشگاه از روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی بهصورت غیرحضوری برگزار میشود.
بر اساس این اطلاعیه؛ کلاسهای درس در سامانه کلاسهای مجازی (VC) برگزار خواهد شد که اطلاعرسانی آن توسط مدرسین انجام خواهد شد.
در این اطلاعیه تاکید شده: ضروری است محتوای کلاسها ضبط شود و در اختیار دانشجویان قرار گیرد تا دانشجویانی که دسترسی به اینترانت پایدار ندارند، بتوانند مطالب درسی را دنبال کنند.
بر همین اساس ترمیم نیمسال جاری در روزهای ۲۳ و ۲۴ فروردین انجام خواهد شد و سایر اصلاحات تقویم آموزشی متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
در این اطلاعیه اعلام شده است که با توجه به کمتر بودن تعداد جلسات کلاسهای عملی آزمایشگاهی و کارگاهی، شروع این کلاسها میتواند به بعد از بازه ترمیم موکول شود. در مورد نحوه برگزاری این کلاسها، حسب شرایط حاکم بر کشور طی دو هفته آتی، تصمیمگیری و اطلاعرسانی خواهد شد.
بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف؛ مهلت دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد و پیشنهاد پژوهشی و رساله دکتری نیمسال ۱-۱۴۰۴ تا پایان فروردین ۱۴۰۵ تمدید شده است و جلسات دفاع میتواند همچنان بهصورت مجازی برگزار شود.
