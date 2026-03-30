۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

توزیع بسته‌های یادگیری ویژه دانش‌آموزان فاقد دسترسی به اینترنت درکرمان

توزیع بسته‌های یادگیری ویژه دانش‌آموزان فاقد دسترسی به اینترنت درکرمان

کرمان- مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به غیرحضوری بودن کلاس های درس، از توزیع بسته های ویژه یادگیری بین دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه آموزش تا پایان رسمی جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی به صورت غیرحضوری پیگیری می شود، از توزیع بسته های ویژه یادگیری بین دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند خبر داد.

وی گفت: با توجه به تجربیات دوران کرونا، سناریوهای مختلفی برای استمرار آموزش در شرایط بحرانی طراحی شده و از این روی آمادگی کامل برای استمرار جریان آموزشی در شرایط مختلف را داریم و جای نگرانی برای بازماندن دانش آموزان از آموزش محتوای درسی نیست.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش به‌طور مستمر زیرساخت‌های آموزشی را توسعه داده و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته اجازه نخواهد داد تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در فرآیندهای آموزشی ایجاد شود.

فرح بخش، با تأکید بر این نکته که آموزش و پرورش از تمام ظرفیت های ممکن برای حفظ تداوم فرآیندهای آموزشی در شرایط بحرانی استفاده خواهد کرد، از خانواده‌ها و معلمان خواست تا نگرانی‌های خود را کنار گذاشته و در کنار یکدیگر برای حفظ آرامش و استمرار با کیفیت آموزش ها با همکاران ما همگام شوند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم آموزش در تمام مقاطع تحصیلی، گفت: با توجه به شرایط سنی دانش‌آموزان، آموزش حتی در روزهای تعطیل نیز با استفاده از گروه ها و کانال‌های مدرسه ادامه داشته و خوشبختانه شاهد پیشرفت مطلوب هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: در دوره ابتدایی مشکلات آموزشی کمتر است، اما در دوره متوسطه اهمیت نقش مدیران آموزشی مدارس بیشتر مشخص می‌شود. مدیران با شناخت دقیق از وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و ظرفیت‌های متفاوت مدارس، می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا کنند.

فرح بخش تاکید کرد: ضروری است که نقش مدیران و معلمان در اذهان عمومی پررنگ‌تر شود. بسیاری از دبیران و مدیران با تمام توان، حتی خارج از ساعات رسمی، برای ارتقای آموزش تلاش می‌کنند و این تلاش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 6787260

