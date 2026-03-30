به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا فرحبخش ظهر دوشنبه در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه آموزش تا پایان رسمی جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی به صورت غیرحضوری پیگیری می شود، از توزیع بسته های ویژه یادگیری بین دانش آموزانی که به فضای مجازی دسترسی ندارند خبر داد.

وی گفت: با توجه به تجربیات دوران کرونا، سناریوهای مختلفی برای استمرار آموزش در شرایط بحرانی طراحی شده و از این روی آمادگی کامل برای استمرار جریان آموزشی در شرایط مختلف را داریم و جای نگرانی برای بازماندن دانش آموزان از آموزش محتوای درسی نیست.

وی افزود: وزارت آموزش و پرورش به‌طور مستمر زیرساخت‌های آموزشی را توسعه داده و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته اجازه نخواهد داد تا هیچ‌گونه وقفه‌ای در فرآیندهای آموزشی ایجاد شود.

فرح بخش، با تأکید بر این نکته که آموزش و پرورش از تمام ظرفیت های ممکن برای حفظ تداوم فرآیندهای آموزشی در شرایط بحرانی استفاده خواهد کرد، از خانواده‌ها و معلمان خواست تا نگرانی‌های خود را کنار گذاشته و در کنار یکدیگر برای حفظ آرامش و استمرار با کیفیت آموزش ها با همکاران ما همگام شوند.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم آموزش در تمام مقاطع تحصیلی، گفت: با توجه به شرایط سنی دانش‌آموزان، آموزش حتی در روزهای تعطیل نیز با استفاده از گروه ها و کانال‌های مدرسه ادامه داشته و خوشبختانه شاهد پیشرفت مطلوب هستیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطر نشان کرد: در دوره ابتدایی مشکلات آموزشی کمتر است، اما در دوره متوسطه اهمیت نقش مدیران آموزشی مدارس بیشتر مشخص می‌شود. مدیران با شناخت دقیق از وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان و ظرفیت‌های متفاوت مدارس، می‌توانند نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی ایفا کنند.

فرح بخش تاکید کرد: ضروری است که نقش مدیران و معلمان در اذهان عمومی پررنگ‌تر شود. بسیاری از دبیران و مدیران با تمام توان، حتی خارج از ساعات رسمی، برای ارتقای آموزش تلاش می‌کنند و این تلاش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.