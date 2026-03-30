خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رویا رجبی: نخستین بار صبح روز ۱۰ اسفند با چشمانی اشکبار و غمی عمیق به خیابان و حرم حضرت سبزقبا(ع) آمدند تا برای شهادت قائد امت سوگواری کنند. شب نیز آمدند، بازهم با دلی غمگین اما پرصلابت...

از آن تاریخ حدود یک ماه می گذرد و مردم ولایتمدار دزفول هرشب با عزمی راسخ تر و جمعیتی پرشورتر به قرار شبانه مقدسشان برای دفاع از مامِ وطن و آرمان هایشان می آیند.

این شبها تمام اقوام دزفول اعم از بختیاری، دزفولی، عرب، لر با هر پوشش و سنی به میدان می آیند و مهمترین وجه اشتراک تمام آنها یک جمله است: «دفاع از مامِ وطن».

خیابان های دزفول و حرم حضرت سبزقبا (ع) شب‌های متوالی است که میعادگاه عاشقان وطن شده است و در این بین صدای گوش‌خراش جنگنده ها در آسمانِ شهر، انفجارهای پی در پی، شهادت فرماندهان و خادمان ملت و نظام، شهادت دوستان، آشنایان، اقوام و برخی اعضای خانواده، بارش شدید باران و تعطیلات نوروز نیز خللی در اراده پولادین این مردم ایجاد نکرد و شکوه حضور مردم دزفول در خیابان ها همچنان پابرجاست.

مردم دزفول هرشب با صلابت و شوری بیشتر از شب های قبل به قرار شبانه می آیند، اشک هایشان برای فقدان رهبر شهید و شهادت فرماندهان و هموطنان بی‌گناه را گذاشته اند برای بعد از صبح پیروزی و خشمشان از جنگ تحمیلی و جنایات دشمن نیز همان موشک هایی است که توسط رزمندگان غیور و سرافراز اسلام بر سر دشمنان جنایتکار و خونخوار فرود می آید.

آری اکنون زمان گریه نیست بلکه زمان خونخواهی رهبر شهید، بیعت با نظام جمهوری اسلامی ایران و رهبر عظیم الشأن جدید، حمایت از رزمندگان اسلام و نشان دادن وفاداری و عشق به نظام است. زمان خنثی کردن فتنه ها و آشوب های خیابانی و نقش بر آب شدن برنامه های دشمنان و مزدوران وطن فروش است.

این شب ها خیابان های ایران و تمام خیابان های دزفول به زیباترین شکل تاریخ سازی می کنند و به میدانی برای پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح و سندی دال بر شکست حقیرانه دشمنان تبدیل شده اند، گویی حضور هر یک هم‌وطن در خیابان ها به مثابه یک موشک است که بر سر آمریکا و اسرائیل و متحدانشان فرود می آید.

بدون شک حضور حماسی مردم ایران در کف خیابان ها از بار دردِ هر غمی می کاهد و مرهم و تسکینی است بر تمام ویرانی ها و شهادت ها و بزرگترین انگیزه برای رزمندگان غیور و جان بر کف است تا با خیالی آسوده در منطقه و جهان قدرت نمایی کنند. پس دشمن بداند که تا این مردم دلیر و با بصیرت پای کار هستند جمهوری اسلامی ایران همچنان یک قدرت بی بدیل و خار چشم دشمنان باقی خواهد ماند.

دفاع از کیان وطن، وظیفه هر ایرانی است

تصویری زیبا از رهبر شهید را با دستان خود بالا گرفته و با صدای رسا حیدر حیدر می گوید. پوشش و ظاهرش شبیه همان دخترانی است که حاج قاسم سلیمانی می‌گفت همه اینها نیز دخترانمان هستند.

نزدیکش می شوم و میپرسم شب چندم است که به میدان آمده ای؟ با خنده ای از روی صلابت می گوید به تعداد همان شب هایی که این حماسه آغاز شده است.

نامش ملیکا و ۲۴ ساله است و می گوید: در اعتراضات دی ماه به خیابان آمدم اما به محض مشاهده اغتشاشگران و ورود تروریست ها به تجمعات مردمی خود را کنار کشیدم و به خانه رفتم. اکنون من با افتخار در صف مردمی هستم که برای دفاع از کیان وطن و حمایت از رزمندگان اسلام به میدان آمده اند.

این بانوی دزفولی ادامه می دهد: هر فردی که ذره ای ادعای وطن پرستی و ایران دوستی می کند به هیچ عنوان دلش نمی خواهد دشمن با هر بهانه و دلیلی به خاک و حریم کشورش تجاوز کند پس وظیفه همه ماست که با حضور در خیابان ها این پیام را به دشمن برسانیم که تا ما هستیم که جانمان را برای دفاع از وطن فدا می کنیم دشمن هیچ غلطی نمی تواند بکند.

وی ادامه می دهد: عده ای را می شناسم که دلشان می خواست جنگ آغاز شود اما وقتی شروع جنگ با جنایت دردناک مدرسه میناب همراه شد و در ادامه مناطق مسکونی و مردم بی گناه به ویژه کودکان زیادی در سراسر کشور قربانی جنایات دشمن شدند نه تنها حرف خود از خوشحالی برای جنگ را پس گرفته اند بلکه شب های بسیاری در این اجتماعات مردمی حضور یافتند تا انزجار خود را از دشمن آمریکایی - صهیونی به نمایش بگذارند.

حضور در کف خیابان تا روز پیروزی ادامه دارد

زوج جوانی را می بینم که دست در دست یکدیگر به همراه نوزادشان که گویی به تازگی متولد شده فریاد مرگ بر آمریکا سر می دهند.

الهه و محمد، زوج جوان اهل دزفول هستند که هر شب در حماسه سازی های مردم دزفول برای دفاع از وطن و رزمندگان اسلام شرکت می کنند.

آنها در گفتگو با خبرنگار مهر می گویند: قرار بود عید امسال برای مسافرت به شیراز برویم و هزار و یک برنامه ریزی انجام داده بودیم اما از روزی که جنگ شد با خودمان عهد بستیم که هم پا و همنوا با سایر مردم و هموطنان به خیابان بیاییم تا عرصه برای ورود دشمنان، منافقان و وطن فروشان خالی نشود. با وجود داشتن نوزاد چهار ماهه، هرشب پای قولمان هستیم و این حضور تا روز پیروزی و گرفتن جشن پیروزی در همین خیابان ها ادامه خواهد داشت.

در کنار نیروهای مسلح کشورمان خواهیم بود

همزمان که از جمعیت فیلم می گیرد، مشت گره کرده خود را بالا می برد و تکبیر می گوید. نزدیکش می شوم و می گویم: این جمعیت بی پایان و این خروش حماسی الحق که جای فیلم گرفتن دارد.

می خندد و می گوید: یکی از دوستانم ساکن شهر دیگری است، هر شب با شوق و شور فیلم حماسه سازی های هموطنان را با یکدیگر تبادل می کنیم و برایمان افتخار است که ما نیز در این اجتماعات حضور داریم و در سرنوشت کشور نقش آفرینی می کنیم.

وقتی از وی که نامش نگار و ۲۹ ساله است، می‌پرسم «چرا به خیابان آمده ای در حالیکه تعطیلات نوروز است و می توانستی وقتت را با تفریح بگذرانی» با تعجب می گوید: تفریح؟ تا وقتی که هم سن و سال های من و برادرهای غیورمان در نیروهای مسلح و به ویژه هوا فضا روزهاست که از خانه و کاشانه خود دور هستند و دست و پا و جان خود را می دهند تا کشور به دست بیگانه نیفتد چه تفریحی می توانم داشته باشم؟ هیچ وطن پرستی نمی تواند در این شرایط حساس نسبت به سرنوشت کشورش بی تفاوت باشد و هر فردی بر اساس جایگاه و شرایطی که دارد موظف است ایفای نقش کند.

این جوان دزفولی می افزاید: شغل بنده آزاد است و نظامی نیستم، نمی توانم به سوی دشمن موشک و پهپاد و ... شلیک کنم، پس به خیابان می آیم که هم دشمن بداند که ایران و ایرانی هیچگاه میدان نبرد با شیطان و باطل را خالی نمی کند و هم جوانان و هم سن و سال هایم و هم پدرانمان در نیروهای مسلح بدانند اگر چه از نظر فیزیکی در کنارشان نیستیم اما روح و فکر و دعایمان در تمام شبانه روز بدرقه راه آنهاست.

مردم تا شکست نهایی دشمن، خیابان ها را رها نمی‌کنند

عضو هئیت رئیسه و نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه حضور در این اجتماعات مردمی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: همه ما ادامه دهنده راه شهدا هستیم و در راه دفاع از هویت ملی و کیان اسلامی دست به دست هم خواهیم داد تا دشمنان را از تجاوز خود پشیمان کنیم.

عباس پاپی زاده می افزاید: دشمن بر دو چیز برای تجاوز خود به ایران اتکا کرده بود. یکی توان و تجهیزات نظامی و دیگری ایجاد تفرقه داخلی بود. اکنون دشمن در میدان رزم و در مقابل فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح ناتوان شده است چرا که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جانانه در مقابل آنان ایستاده اند.

وی با بیان اینکه دشمن در حال توطئه برای ایجاد اختلاف افکنی در صفوف ملت است، تصریح می کند: دشمن طی ماه های اخیر با رخنه و وارد کردن نیروهای آموزش دیده و تروریست سعی در ایجاد شکاف و اختلاف در بین مردم داشت و با تجهیز گروهک های ترویستی در شرق و غرب کشور نیز سعی در روشن کردن آتش جنگ داخلی و ضربه به اتحاد کشور داشته است.

نماینده مردم شهرستان دزفول در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: میدان اول که میدان جنگ است و ابتکار عمل در دستان توانمند نیروهای مسلح کشور است و میدان دوم که میدان خیابان است در دست مردم ولایتمدار و دوستدار وطن می باشد.

پاپی زاده خطاب به مردم شریف ایران می گوید: امروز فرزندان شما در میدان جنگ با دشمن، چشمشان به پشتیبانی شما در میدان خیابان است بنابراین نباید اجازه دهیم در بین صفوف ملت ایران توسط دشمنان رخنه ای ایجاد شود همانگونه که تاکنون هر فتنه ای را با حضور در میدان خنثی کرده ایم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید می کند: به عنوان نماینده مردم دزفول از همه مردم غیرتمند که وقت و زندگی خود را وقف این ملت و کشور کرده اند و از روز اول جنگ با حضور مستمر خود در خیابان توطئه های دشمنان را خنثی کرده و باعث دلگرمی نیروهای جان برکف مدافع وطن شده اند قدردانی می کنم‌.

پاپی زاده یادآور می شود: امروز همه اقوام از غرب تا شرق کشور و همه آحاد ملت پای این نظام، اسلام و کشور ایستاده اند و سنگر دفاع از وطن را حفظ کرده اند و به یاری خداوند تا شکست دشمن متجاوز توسط نیروهای مسلح، خیابان را رها نخواهند کرد.

وقتی خیابان ها تاریخ سازی می کنند

شب که می شود خیابان های دزفول رنگ و بوی دیگری به خود می گیرند. خروش حماسی مردم در خیابان ها، فعالیت پرشور موکب ها، حضور گروه های مردمی در میادین اصلی شهر و کاروان خودرویی و موتوری جلوه هایی زیبا از همدلی، اقتدار و عشق به میهن و نظام را به نمایش می گذارد.

از جوان ویلچرنشینی که شب های متوالی است او را در گوشه ای از حرم مطهر حضرت سبزقبا با مشت های گره کرده می بینم که به همراه پدرش به میدان آمده تا بانوی بارداری که با وجود شرایط حساس جسمی، همچنان پای کار نظام و انقلاب است.

پدرانی را می بینم که هر شب خسته از کار به جای بازگشت به خانه به خیابان می آیند تا مادرانی که برنامه شام و خانه داری را بگونه ای تنظیم کرده اند که رسالتشان مبنی بر حضور در خیابان را نیز از دست ندهند.

آری یک ماه از آغاز جنگ تحمیلی دشمن و حضور حماسی و دشمن شکن مردم در خیابان ها گذشته و قرار عاشقانه و شبانه مردم دزفول همچنان با قدرت و جدیت تا روز پیروزی پا برجا خواهد ماند.