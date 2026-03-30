مرزهای خراسان رضوی بدون توقف فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا راستی با اشاره به فعالیت شبانه‌روزی گمرک و عدم وجود توقف در مرزها، اظهار کرد: وضعیت تردد و صادرات در مرزهای استان نسبت به اسفند ماه بسیار بهتر شده و کامیون‌ها در همان روز تخلیه می‌شوند.

ناظر گمرکات خراسان رضوی با بیان اینکه گمرک تعطیلی ندارد و طبق روال عادی و ساعت کاری گذشته فعالیت می‌کند، بیان کرد: در حال حاضر در مرزهای سرخس، لطف‌آباد و دوغارون هیچ توقفی وجود ندارد و حتی نسبت به اسفند ماه وضعیت فوق‌العاده‌ای را شاهد هستیم.

وی در ادامه با اشاره به افزایش ساعت کاری در مرزها، بیان کرد: با این اقدام، هیچ توقفی در این مرزها وجود ندارد و کامیون‌ها بلافاصله پس از تخلیه بار، خارج می‌شوند و آمار توقف‌ها به صفر رسیده است.

راستی در خصوص وضعیت اینترنت، گفت: با وجود قطعی اینترنت، فعالیت در گمرک برقرار است و هیچ مشکلی در ارائه خدمات وجود ندارد.