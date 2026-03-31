به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری رژیم صهیونیستی از فعال شدن آژیرهای خطر در مرکز فلسطین اشغالی خبر دادند.
بر اساس اعلام این رسانه، رسانههای صهیونیست در این خصوص اعلام کردند: آژیر خطر در تلآویو و مناطق اطراف به صدا درآمد. صدای انفجارهایی در مرکز اسرائیل شنیده شد.
رسانههای صهیونیست اضافه کردند که یک موشک بارشی شلیک شده از سوی ایران، منطقه بنی براک را هدف قرار داده است.
از سوی دیگر، فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی خبر داد: آژیرها در مناطق عرب الآرامشه و زرعیت در جلیله غربی پس از مشاهده یک پهپاد از لبنان به صدا درآمدند.
الجزیره و المیادین هم اکنون خبر دادند: اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی سقوط ترکش های موشک ایرانی در مناطق بنیبراک و بتاح تکفا در نزدیکی تلآویو، دست کم ۹ نفر زخمی شدهاند.
اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که شمار زخمیها در پی حمله موشکی اخیر ایران به مناطق مرکزی فلسطین اشغالی تا این لحظه به ۹ نفر افزایش یافته است.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز از وقوع آتشسوزی در چندین خودرو و وارد شدن خسارات مادی در اثر سقوط ترکشهای یک موشک بارشی در بنیبراک خبر داد.
همچنین رسانههای صهیونیست گزارش دادند که ترکشهای این موشک در چندین نقطه در بتاح تکفا و بنیبراک فرود آمده و باعث خساراتی شده است.
