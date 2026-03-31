جذب ۳ هزار حامی سیستان و بلوچستانی در پویش «ایران همدل»

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان پودینه ظهر سه شنبه به خبرنگاران گفت: از ابتدای ماه مبارک رمضان و آغاز پویش «ایران همدل»، سه هزار و ۱۶۸ حامی جدید در سطح استان جذب شدند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان افزود: این تعداد حامی بزرگوار، از ۱۰ هزار و ۱۱۵ فرزند معنوی، شامل فرزندان ایتام و محسنین، حمایت می‌کنند.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون ۳۲ هزار و ۶۵۸ فرزند یتیم و همچنین ۲۷ هزار و ۲۴۶ فرزند محسنین، تحت حمایت کمیته امداد استان قرار دارند.

پودینه افزود: در طرح اکرام ایتام، حامیان به صورت ماهیانه مبلغ تعهد شده خود را به حساب ایتام واریز می‌کنند و همچنین می‌توانند با هماهنگی کمیته امداد از محل سکونت ایتام موردنظر بازدید کرده و نسبت به رفع دیگر مشکلات آنان نیز اقدام کنند.

وی اظهار کرد: مردم نیک‌اندیش استان می‌توانند جهت مشارکت در طرح اکرام ایتام و محسنین، به واحد اکرام دفاتر کمیته امداد مراجعه کنند، همچنین پایگاه اینترنتی https://ekram.emdad.ir و نیز ارسال عدد یک به شماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۴ نیز برای این هدف، طراحی شده است.