لزوم تسریع در روند پرداخت خسارات منازل مسکونی در حمله دشمن

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در جریان بازدید از منازل مسکونی آسیب‌دیده دورود در جریان حمله دشمن صهیونی - آمریکایی، بر تسریع پرداخت خسارت به منازل مسکونی در این زمینه تأکید کرد.

وی گفت: در پی تجاوز رژیم صهیونیستی - آمریکایی ۴۴۹ واحد مسکونی در محله «ناصرخسرو» شهرستان دورود آسیب دید.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، افزود: در حمله وحشیانه آمریکا علاوه بر شهادت مظلومانه همشهریان عزیز در سه سطح به منازل مسکونی خسارت وارد شد.

لک علی‌آبادی، بیان داشت: ۲۰ واحد تخریب کامل شد که باید بنای ساختمان از نوساخته شود، ۶۰ واحد نیاز به بازسازی و مابقی پرداخت خسارت برای تعمیرات منازل نیاز دارند.

احمدی رئیس بنیاد مسکن شهرستان دورود نیز دراین‌رابطه، گفت: مبلغ خسارت ۱۴۰ واحد آماده پرداخت است و ۱۷ واحد برای پرداخت ودیعه مسکن تشکیل پرونده داده‌اند.