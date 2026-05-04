مصدومیت کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در بلژیک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال دندر که برای بقا در لیگ بلژیک تلاش می کند، شامگاه یکشنبه ۱۳ اردیبهشت رو در روی تیم لا لوویر قرار گرفت که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود یاران علیرضا جهانبخش در تیم دندر به پایان رسید.

علیرضا جهانبخش که از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت طبق اعلام سایت «hln» یکی از فعال ترین بازیکنان میدان در نیمه اول بود اما در دقیقه ۳۰ و به دلیل مصدومیت ناچار به ترک زمین شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

رسانه باشگاه دندر هنوز اطلاعاتی از وضعیت مصدومیت جهانبخش نداده است. در کمتر از ۴۰ روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، پس از علی قلی زاده، جهانبخش دومین بازیکن ملی پوش و تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران است که با مصدومیت مواجه می شود.