۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

جهانبخش و انتقالی که به قبرس انجام نشد

یک رسانه قبرسی اعلام کرد که کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران قرار بود فصل گذشته راهی لیگ این کشور شود اما در نهایت با تیم دندر بلژیک قرارداد امضا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «shootandgoal»، علیرضا جهانبخش در تابستان سال گذشته در فهرست گزینه‌های باشگاه آپولون قرار داشت، اما در نهایت این انتقال عملی نشد.

این بازیکن ایرانی همچنین مذاکراتی با چند باشگاه دیگر، به‌ویژه تیم‌هایی از لیگ لهستان داشت، اما این گفتگوها نیز به نتیجه نرسید.

در نهایت جهانبخش در ماه نوامبر با باشگاه اف‌سی‌وی دندر بلژیک قرارداد امضا کرد؛ قراردادی به مدت یک سال با بند تمدید برای یک فصل دیگر.

لازم به ذکر است که جهانبخش تاکنون موفق به گلزنی برای تیمش در لیگ بلژیک نشده است و این تیم با ۱۹ امتیاز از ۳۰ بازی در رده شانزدهم لیگ بلژیک قرار گرفت.

