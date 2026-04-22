جهانبخش و انتقالی که به قبرس انجام نشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «shootandgoal»، علیرضا جهانبخش در تابستان سال گذشته در فهرست گزینه‌های باشگاه آپولون قرار داشت، اما در نهایت این انتقال عملی نشد.

این بازیکن ایرانی همچنین مذاکراتی با چند باشگاه دیگر، به‌ویژه تیم‌هایی از لیگ لهستان داشت، اما این گفتگوها نیز به نتیجه نرسید.

در نهایت جهانبخش در ماه نوامبر با باشگاه اف‌سی‌وی دندر بلژیک قرارداد امضا کرد؛ قراردادی به مدت یک سال با بند تمدید برای یک فصل دیگر.

لازم به ذکر است که جهانبخش تاکنون موفق به گلزنی برای تیمش در لیگ بلژیک نشده است و این تیم با ۱۹ امتیاز از ۳۰ بازی در رده شانزدهم لیگ بلژیک قرار گرفت.