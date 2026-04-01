به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان سنجش آموزش کشور، در این بیانیه آمده است:
دانشگاهها، کانون تولید علم، پرورش اندیشه و بسترساز پیشرفت جوامع هستند و حمله نظامی به این مراکز علمی، تعرض به علم، آموزش، آزادی اندیشه و آینده ملتها است و بیتردید، ایجاد ناامنی در چنین مراکزی، نقض آشکار اصول انسانی، اخلاقی و حقوقی بوده و هیچگونه توجیهی برای آن قابل پذیرش نیست.
رژیم منحوس و سفاک صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در ادامه جنایات جنگی علیه ملت ایران، ضمن به شهادت رساندن اساتید برجسته و دانشجویان نخبه دانشگاه ها، بر خلاف قواعد حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه، دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در شهرهای مختلف کشورمان را مورد تهاجم قرار داده است و با کمال تأسف موجب شکسته شدن قداست و حرمت علم و حریم دانشگاه شده است. جانیان و جنگ افروزان بیخرد با تخریب و ویرانی مراکز علمی و تحقیقاتی عمق رذالت و کینه خود نسبت به جهش علمی و پیشرفتهای شگرف ایران اسلامی را به نمایش گذاشتهاند.
سازمان سنجش آموزش کشور با حمایت و تقدیر از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در پاسخ به شرارتهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، هرگونه حمله و تعرض به دانشگاهها، مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی را شدیداً محکوم کرده و تأکید میکند تمام تلاش خود را در جهت ایفای مسئولیتها و مأموریتهای محوله در راستای ادامه جریان بالنده علمی و آموزش میهن عزیزمان به کار خواهد بست.
نظر شما