۳۰ میلیون قطعه ماهیان زینتی از آذربایجان‌ غربی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور لطفی صبح چهارشنبه در بازدید از بزرگترین مرکز تولید و صادرات ماهیان زینتی در استان از برنامههای حمایتی برای توسعه صادرات ماهیان زینتی و احیای مزارع سردآبی راکد در است.
وی با اشاره به اینکه سالانه ۳۰ قطعه انواع ماهیان زینتی ارزشمند از طریق پایانه های مرزی استان صادر می شود، بر ضرورت رفع موانع موجود در پایانههای مرزی تأکید کرد.
لطفی همچنین پس از بازدید از این مرکز از مزارع سردآبی غیرفعال در روستاهای غفار بهی و یوسف آباد شهرستان ارومیه ، راهکارهای عملیاتی برای راهاندازی مجدد این واحدها و افزایش تولید در بخش شیلات استان را تشریح کرد.
وی تأکید کرد: این اقدامات در راستای تقویت بخش آبزیپروری و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای استان انجام میگیرد.
