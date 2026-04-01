سازش دو فقره پرونده قتل عمد در مهاباد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست های صلح و سازش و اصلاح ذات البین در استان با تلاش مسئولان قضایی، رئیس و مددکاران زندان مهاباد و ماموستا غفوری یکی از روحانیون اهل سنت این شهرستان در ایام ابتدایی سال دو فقره پرونده قتل عمد منجر به سازش شد.

وی ادامه داد: در یکی از این پرونده ها فردی با هویت ش - خ سه سال پیش و در پرونده دیگر فردی با هویت س - ر دو سال پیش مرتکب قتل عمد شده بودند که با طی روند دادرسی حکم قصاص نفس آنها صادر شده بود ولی با تلاشهای صورت گرفته اولیای دم از حق قانونی خود گذشته و به محکومان فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با ابراز خرسندی از این گذشت ها گفت: سازش در این دو پرونده که هر دو در حوزه قضایی مهاباد صورت گرفت نشان از قلب بخشنده مردم این خطه از کشور و ارادت و قدرشناسی آنها از شهدایی است که با نثار جان خود از مردم و خاک مقدس ایران اسلامی دفاع می کنند است.