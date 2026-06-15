فعالیت ۲۵۶ واحد صنایع تبدیلی و جذب ۲.۵ میلیون تن ماده خام در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید کمالی ظهر دوشنبه با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فعالیت این سازمان، اظهار کرد: در سال جاری ۲۲ واحد صنایع تبدیلی در استان به بهرهبرداری رسیده که در مجموع ۱۷۰ هزار تن به ظرفیت فرآوری محصولات کشاورزی، شیلاتی، دامی و طیور افزوده است.
وی افزود: در حال حاضر ۲۵۶ واحد فعال صنایع تبدیلی در استان هرمزگان در حوزههای مختلف از جمله بستهبندی و فرآوری محصولات شیلاتی، تولید و بستهبندی محصولات دامی و طیور و کشتارگاههای مرغ و گوشت فعالیت دارند که سالانه بیش از ۲.۵ میلیون تن ماده خام کشاورزی را جذب و فرآوری میکنند.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به توسعه زیرساختهای نگهداری محصولات، تصریح کرد: ظرفیت سردخانهای استان که تا چند سال پیش یکی از چالشهای جدی بخش کشاورزی بود، اکنون به ۱۴۵ هزار تن رسیده و امکان نگهداری همزمان حجم قابل توجهی از محصولات را فراهم کرده است.
کمالی ادامه داد: میزان سرمایهگذاری انجامشده در این بخش بالغ بر ۷۷۱ میلیارد تومان بوده و این واحدها به صورت مستقیم برای بیش از ۷ هزار نفر و به صورت غیرمستقیم نیز برای بیش از ۲۲ هزار نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
وی با اشاره به شرایط سرمایهگذاری در دوره اخیر، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ واحد جدید با سرمایهگذاری بیش از ۳۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده که برای ۱۹۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۶۰۰ نفر اشتغال فصلی ایجاد کرده است.
به گفته این مقام مسئول، در سه ماه اخیر نیز ۳۲ مجوز تأسیس جدید در حوزه صنایع تبدیلی صادر شده که حدود ۸۰ درصد این طرحها در شهرکهای صنعتی استان اجرا میشود، موضوعی که به گفته وی موجب تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و حذف استعلامهای زمانبر شده است.
کمالی همچنین از افتتاح ۶ پروژه جدید در هفته جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: این پروژهها شامل واحدهای بستهبندی محصولات کشاورزی، حبوبات خشک، پودر ماهی غیرخوراکی و عملآوری آبزیان در شهرستانهای میناب، بندرعباس، بندرلنگه و جاسک است که به صورت وبیناری با حضور وزیر جهاد کشاورزی به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی میزان اشتغال این طرحها را حدود ۶۷۰ فرصت شغلی عنوان کرد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی در استان هرمزگان با توجه به مزیتهای کشاورزی و شیلاتی، همچنان از اولویتهای اصلی جهاد کشاورزی استان به شمار میرود.
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