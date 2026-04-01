۳۳۰ پایگاه سلامت در حملات دشمن صهیونی آسیب دید؛ شهادت ۲۴ کادر درمان

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر ظهر چهارشنبه در سفر به مازندران ضمن بازدید میدانی از امکانات و تجهیزات استان، روند آمادگی نیروهای عملیاتی و پاسخگویی به افزایش مراجعات بیماران را ارزیابی کرد. وی همچنین در نشست تخصصی با رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، معاونین و رئیس اورژانس ۱۱۵ استان، مهم‌ترین توانمندی‌ها و نیازهای حوزه سلامت این استان را بررسی کرد.

میعادفر با اشاره به نقش حیاتی اورژانس در شرایط بحران اعلام کرد: عملکرد سریع، هماهنگ و دقیق اورژانس نقشی تعیین‌کننده در مدیریت بحران و حفظ جان بیماران دارد.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان نظام سلامت افزود: کارکنان با ایثار و تعهد، جان خود را برای خدمت به مردم و کشور به خطر می‌اندازند و بسیاری از آنان در جریان ارائه خدمات درمانی به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان و حوادث مشابه مجروح یا شهید شده‌اند.

رئیس سازمان اورژانس کشور با بیان اینکه ۲۴ نفر از کادر بهداشت و درمان در جریان خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ رمضان به شهادت رسیدند، توضیح داد: سه نفر از این افراد امدادگر اورژانس ۱۱۵ و مابقی شامل پزشک، پرستار و تکنسین حوزه سلامت، دارو و غذا بودند. همچنین ۱۱۴ نفر از کارکنان حوزه سلامت در جریان این حوادث مجروح شدند که ۷۴ نفر آنان امدادگران اورژانس ۱۱۵ بودند.

میعادفر تصریح کرد: بیش از ۳۳۰ واحد حوزه سلامت شامل خانه‌های بهداشت، پایگاه‌های سلامت، مراکز شبانه‌روزی، بیمارستان‌ها و حتی ستادهای اداری، هدف حملات قرار گرفتند.

وی همچنین به خسارت تجهیزات اورژانس اشاره کرد و گفت: یک فروند بالگرد امداد و نجات و یک شناور دریایی در جزیره هرمز که برای انتقال بیماران به مرکز استان استفاده می‌شد، آسیب دیدند.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان تأکید کرد: بازدید میدانی با هدف بررسی نقاط قوت و نیازمندی‌های استان و ارتقای توان عملیاتی اورژانس انجام شد تا خدمات سریع و مؤثر به بیماران و آسیب‌دیدگان ادامه یابد.