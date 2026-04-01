ارائه خدمات اداری با حداقل ۲۰ درصد کارکنان از ۱۵ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، در مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه علامه طباطبائی درخصوص چگونگی ارائه خدمات دانشگاهی در شرایط کنونی آمده است:

«با آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما یاوران علمی گرامی در سال جدید و امنیت برای ایران عزیزمان، هیئت رئیسه دانشگاه با توجه به بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی و استانداری تهران، مقرر نمود از تاریخ شنبه ۱۵ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ خدمات عمومی با رعایت موارد ذیل ارائه شود:

۱. فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تا اطلاع ثانوی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "مجازی" (آنلاین) خواهد بود.

۲. خدمات اداری بدون وقفه ادامه خواهد داشت؛ آن‌دسته از خدماتی که نیازمند حضور همکاران گرامی است با حضور ایشان "حداقل" ۲۰ درصد به تشخیص معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها و مدیران ستادی ارائه می‌شود. سایر همکاران در قالب دورکاری وظایف خویش را انجام خواهند داد.

۳. حضور کارکنان و دورکاری آنان به صورت گردشی خواهد بود و معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده‌ها و مدیران ستادی نسبت عادلانه میان کارکنان حاضر در محل کار و کارکنان دورکار را رعایت نمایند.

۴. بانوان دانشگاه دورکار خواهند بود مگر در مواردی که به‌حسب ضرورت و با تشخیص موردی مدیر، حضور آنان در دانشگاه برای پیشبرد امور ضروری باشد.

۵. کارکنانی که با تشخیص مدیر مربوطه در دانشگاه حضور می‌یابند فقط مجاز به حضور از ساعت ۸ تا ۱۴ به عنوان ساعت موظف می‌باشند و مازاد بر این ساعات به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شود.

۶. این میزان حضور به عنوان ساعت موظف در نظر گرفته می‌شود.

۷. به منظور انتظام امور و رعایت حضور متوازن در واحدهای دانشگاه، اسامی کارکنان براساس حضور در ایام پیش‌رو و با توجه به حد نصاب مذکور در بند ۲ به معاونت توسعه و مدیریت منابع اعلام گردد.

۸. مدیران مکلف‌اند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در روند خدمت‌رسانی هیچ‌گونه خللی ایجاد نشود و در صورت نیاز، برای تداوم خدمات پایدار، به‌کارگیری نیروی انسانی بیش از ۲۰ درصد اعلامی نیز بلامانع خواهد بود.

۹. حضور کلیه رده‌های مدیریتی در دانشگاه الزامی است و این همکاران از شمول موارد فوق مستثنی هستند.

مجددا تاکید می‌گردد برای حفظ سلامتی و دوری از هرگونه مخاطره در این ایام، از حضور و ترددهای غیرضرور در اماکن دانشگاه خودداری شود.»