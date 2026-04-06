داداشی: بارش و رعدوبرق در خراسان شمالی تا اواخر هفته ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی بیانگر جو ناپایدار طی روزهای دوشنبه تا اواخر هفته در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب بارش باران، در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعدوبرق همراه با افزایش باد به‌ویژه در نیمه غربی خراسان شمالی پیش‌بینی می‌گردد.

وی در ادامه افزود: بارندگی‌ها تا بعدازظهر سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و موج دوم بارش از صبح چهارشنبه شروع خواهد شد (بیشتر در نیمه شمالی) و تا اواخر وقت ادامه می‌یابد.

داداشی تصریح کرد: روز پنج‌شنبه جو نسبتاً پایدار و در نیمه شمالی خراسان شمالی و در ارتفاعات بارش به صورت پراکنده خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: برای روز جمعه جو پایدار و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری مورد انتظار است.

وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: روند نسبی کاهش دما در خراسان شمالی قابل انتظار است.