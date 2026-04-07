نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی سامانه بارشی پیرو هشدار سطح نارنجی شماره ۴ هواشناسی خراسان شمالی، طی ۲۴ ساعت گذشته تا ساعت ۸:۳۰ صبح امروز، تعدادی از ایستگاه‌های هواشناسی خراسان شمالی بارش‌های شدید بالای ۱۰ میلیمتر را ثبت کردند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: در این مدت شهرستان‌های راز و جرگلان، گرمه و بجنورد شاهد بیشترین بارش‌ها بودند.

وی افزود: سه ایستگاه کرپشتلی سفلی از شهرستان راز و جرگلان با ۳۰ میلیمتر، دشت از شهرستان گرمه با ۲۵ میلیمتر و قره‌آغاج از شهرستان راز و جرگلان با ۲۴.۱ میلیمتر، بیشترین مقادیر بارش خراسان شمالی طی ۲۴ ساعت گذشته را ثبت کردند.

داداشی تصریح کرد: با توجه به نقشه بارش ۲۴ ساعت گذشته خراسان شمالی، بیشترین بارش‌ها در مناطق غربی شهرستان راز و جرگلان و شمال غرب شهرستان گرمه رخ داد. در این مدت ارتفاعات خراسان شمالی نیز شاهد بارش برف بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در ادامه فعالیت این سامانه بارشی، بارندگی‌ها به صورت رگبارهای پراکنده تا بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ادامه خواهد داشت و بیشتر در نیمه شرقی خراسان شمالی خواهد بود. پس از آن سامانه به تدریج از سطح استان خارج و به دنبال آن کاهش ابر را شاهد خواهیم بود.

وی بیان کرد: از صبح روز چهارشنبه ۱۹ فروردین با عبور مجدد امواج ناپایدار در سطوح میانی جو و به دنبال آن تقویت شاخص‌های همرفتی تا صبح پنج‌شنبه، در اکثر نقاط خراسان شمالی به ویژه نیمه شمالی بارش باران و در پاره‌ای نقاط رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات پدیده مه مورد انتظار خواهد بود.

داداشی در پایان هشدار داد: با توجه به رگباری بودن بارش‌ها، امکان آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها و همچنین بارش تگرگ دور از انتظار نخواهد بود.