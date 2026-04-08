۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

داداشی: بارش خراسان شمالی نسبت به دوره ۲۰‌ساله ۹.۵ درصد افزایش یافت

بجنورد- مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: میانگین بارش تجمعی استان در سال زراعی جاری به ۱۷۷.۸ میلیمتر رسید که نسبت به دوره آماری ۲۰ ساله ۹.۵ درصد افزایش دارد.

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میانگین بارش تجمعی ایستگاه‌های خراسان شمالی در سال زراعی جاری از ابتدای مهر ۱۴۰۴ تا صبح روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ به حدود ۱۷۷.۸ میلیمتر رسید.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: این میزان بارش در مقایسه با سال زراعی گذشته که مقدار آن تا این تاریخ ۹۷.۱ میلیمتر بود، ۸۰.۷ میلیمتر یا معادل ۸۳.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین بارش امسال در مقایسه با دوره آماری ۲۰ ساله قبل که مقدار آن تا این تاریخ ۱۶۲.۳ میلیمتر است، ۱۵.۵ میلیمتر یا معادل ۹.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

