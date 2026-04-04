داداشی: هشدار زرد باران و رعدوبرق در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو ناپایداری را از شنبه شب تا پایان هفته در خراسان شمالی انتظار داریم و طی این مدت بطور متناوب وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و بارش باران اغلب بصورت رگبار پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: روز شنبه از بعدازظهر افزایش وزش باد، رشد ابر، در مناطق نیمه جنوبی گاهی وزش باد شدید و بتدریج از عصر و اوایل شب تا اواسط روز یکشنبه بارش باران، در بعضی ساعت‌ها رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌گردد.

وی افزود: روز یکشنبه شب و طی روز دوشنبه رگبار پراکنده باران و از شب دوشنبه تا بعدازظهر سه‌شنبه با تشدید ناپایداری، ورود سامانه بارشی و بارش باران، در پاره‌ای نقاط رگبار باران و رعدوبرق را در اغلب مناطق خراسان شمالی انتظار داریم.

داداشی تصریح کرد: آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها، کاهش دید و لغزندگی جاده‌ها و معابر کوهستانی از پیامدهای فعالیت این سامانه‌های بارشی در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: هشدار هواشناسی در سطح زرد برای ناپایداری روزهای شنبه و یکشنبه در خراسان شمالی صادر شده است.

وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: روز شنبه افزایش نسبی دما و از روز یکشنبه تا صبح چهارشنبه همراه با شمالی شدن جریانات بر روی خراسان شمالی، روند کاهشی دما را انتظار داریم.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه دشت با کمینه دمای ۵ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۴ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۶ و ۲۰ درجه سانتی‌گراد بود.