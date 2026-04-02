الحوثی: مردم سدی محکم در برابر دشمنان هستند/معادله تسلیم از بین رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر جنبش انصارالله یمن، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، امروز (۱۳ فروردین) در سخنانی به آخرین تحولات میدانی و سیاسی مربوط به جنگ ایران و مواضع یمن دراین خصوص پرداخت.

او با تاکید بر استواری و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دشمنان، اظهار داشت: «جمهوری اسلامی ایران با تمام توان و استواری در برابر طغیان و تجاوز آمریکایی و اسرائیلی ایستادگی می‌کند». وی افزود: «توانمندی بزرگ جمهوری اسلامی ایران در عملیات وسیع و مستمر با موج‌های موشکی و پهپادی خود نمایان شده است».

الحوثی ادامه داد: «در این موج‌های بزرگ، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه منهدم و دشمن اسرائیلی تنبیه و توانایی‌های نظامی و صنعتی آن تخریب شده است».

او تاکید کرد: «با این توانمندی بزرگ، تعداد زیادی از پهپادهای دشمن آمریکایی و اسرائیلی سرنگون شدند و تخریب عظیم توانایی‌های نظامی آمریکا به گونه‌ای انجام شد که خود آمریکایی‌ها به آن اعتراف کردند که این موضوع تاکنون سابقه نداشته است».

وی تصریح کرد: «همراه با نتایج مهم عملیات‌های ایران، تلفات انسانی زیادی در میان نیروهای دشمن آمریکایی و اسرائیلی شامل افسران و سربازان رخ داده است و تلفات انسانی در صفوف دشمنان به وضوح نشان‌دهنده توانمندی بالای مقابله با تجاوز آمریکایی و اسرائیلی است».

الحوثی همچنین گفت: «توانمندی بالای مقابله با تجاوز، با ثبات موضع سیاسی و پایداری مردمی همراه است و حضور گسترده مردمی که از آغاز تجاوز تاکنون در میادین مختلف ایران ادامه داشته، بیانگر توانمندی بالای مقابله با تجاوز است».

مردم ایران سدی محکم در برابر دشمن هستند

رهبر انصارالله افزود: «در جمهوری اسلامی ایران، حمایت گسترده مردمی از رهبری، سپاه پاسداران و ارتش کاملاً مشهود است و حمایت عظیم، صریح، قوی و پایدار از نظام اسلامی و مؤسسات رسمی آن وجود دارد». وی تاکید کرد: «این پایداری عظیم سد محکمی در برابر اهداف دشمنان است که به دنبال تحقق مرحله‌ای خطرناک در نقشه صهیونیستی خود هستند».

الحوثی به اهداف دشمنان اشاره کرد و گفت: «دشمنان می‌خواستند آنچه را بزرگ‌ترین مانع در منطقه اسلامی و عربی خود می‌دانستند، از میان بردارند، آنچه خود از آن با عنوان خاورمیانه یاد می‌کنند». وی افزود: «اقدامات خطرناک صهیونیسم، کشورهای عربی را بیش از هر چیز دیگر تهدید می‌کند».

رهبر انصارالله تصریح کرد: «به دلیل اهمیت این نبرد، محور جهاد و مقاومت در جبهه‌های مختلف در چارچوب موضع واحد و تحت عنوان وحدت میادین فعال شده و موضع متحد محور جهاد و مقاومت، همان موضعی است که باید تمام امت اسلامی در راستای آن حرکت می‌کردند».

الحوثی افزود: «امت اسلامی می‌داند که نقشه صهیونیستی همه آن‌ها را هدف قرار داده است، زیرا از ابتدا نقشه‌ای آشکار و روشن و مبرهن بوده است و تمامی اقدامات خصمانه در مراحل مختلف گذشته با نقشه صهیونیستی مرتبط بوده است». وی ادامه داد: «نقشه صهیونیستی در این مرحله شفاف‌تر، روشن‌تر و صریح‌تر از قبل است، از زمان آغاز تجاوز آمریکایی-اسرائیلی به ایران».

رهبر انصارالله خاطرنشان کرد: «دشمن اسرائیلی و شریک آن، آمریکا، تأکید می‌کنند که این تجاوز با هدف اجرای نقشه صهیونیستی انجام می‌شود. حتی طراحی و برنامه‌ریزی این تجاوز، اهداف اعلام شده آن، عناوین و نام‌های تعیین شده برای آن، همه صهیونیستی هستند».

الحوثی تاکید کرد: «حقیقت تجاوز آمریکایی-اسرائیلی به ایران اکنون در آمریکا، اروپا و کشورهای مختلف جهان شناخته شده است. این مرحله از مقابله اهمیت بسیار زیادی در نتایج خود دارد و همه می‌دانند که اگر دشمنان بتوانند جمهوری اسلامی ایران را از میان بردارند، بلافاصله به سمت سیطره بر مردم این منطقه حرکت خواهند کرد».

صهیونیسم تمام امت را هدف قرار داده است

الحوثی همچنین پیروزی ایران و محور جهاد و مقاومت را موجب ناکامی دشمنان در اجرای نقشه صهیونیستی دانست و گفت: «این مرحله از مقابله اهمیت بسیار زیادی دارد و انگیزه‌های آن روشن است و تمام امت را هدف قرار می‌دهد.»

وی افزود: «هدف قرار دادن جمهوری اسلامی ایران به دلیل نقش بسیار مهم آن در مقابله با نقشه صهیونیستی است که تمام امت را هدف گرفته است.»

رهبر انقلاب یمن در ادامه بر اهمیت پایداری و قدرت ایران و محور مقاومت تاکید کرد و گفت: قدرت موضع ایران و محور، مایه افتخار تمام امت و سود واقعی برای کل امت است، و مسئله فلسطین در صدر این موضوع قرار دارد.»

رهبر انصارالله با اشاره به اسناد اپستین و اقدامات مرتبط با گروه صهیونیستی، بیان کرد: «این تحرک در این مرحله پس از انتشار اسناد اپستین انجام شد و کسانی که دست به تجاوز زده‌اند، همان گروه صهیونیستی مرتبط با این رسوایی‌ها هستند.»

الحوثی در ادامه گفت: «نقشه صهیونیستی برای جوامع انسانی به طور کلی خطرناک است و مسلمانان در صدر آن قرار دارند.»

وی تأکید کرد که دشمنان از انسجام و پایداری ایران ناامید شده‌اند و گفت: «دشمنان ناامید شدند از انسجام ایران، پایداری عظیم و توانمندی بالا در پاسخ و مقابله با تجاوز. موج‌های موشکی ایران تصادفی نیست، بلکه دشمنان را دقیق هدف قرار می‌دهد.»

الحوثی افزود: «موج‌های موشکی پایگاه‌های نظامی، اتاق‌های عملیات دشمنان و تاسیسات مهم آن‌ها را هدف قرار داده است. دشمنان امیدوار بودند که نبرد را در چند روز حل کنند و سپس کشورهای منطقه را اشغال و نظام‌های آن‌ها را ساقط کنند، اما ناامید شدند.»

وی همچنین بیان کرد: «آنچه در غزه، لبنان، یمن، عراق و ایران رخ داده، درس بزرگی برای امت است. توانایی‌های نظامی ضربتی ایران، موضع آن را علیه دشمنان بسیار مؤثر و تاثیرگذار می‌کند.»

معادله تسلیم و پذیرش سلطه از بین رفت

رهبر انصارالله ادامه داد: «یکی از نتایج موضع ایران، قدرت و توانمندی بالا، بازسازی معادله بازدارندگی و سقوط معادله تسلیم و سلطه است.»

رهبر انقلاب یمن تأکید کرد: «حرکت جدی با ثبات و توانمندی بالا، بدون ضعف در موضع یا عملکرد، نتایج مهمی در حفاظت از امت و بازدارندگی دشمن به همراه دارد. صحنه برجسته در نبرد امروز، در وحدت میادین محور جهاد و مقاومت، صحنه‌ای عظیم و کاملاً هماهنگ با قرآن کریم است.»

الحوثی به ضعف امت اسلامی در مسئولیت‌پذیری اشاره کرد و گفت: «مشکل بزرگ این امت، سستی و کوتاهی آن است، زیرا امت بزرگی است که تمام مولفه‌های لازم برای موضع‌گیری را دارد، اگر به درستی بر اساس هدایت و تعلیمات خدا حرکت کند. بیماری امت، سستی و شانه خالی کردن از مسئولیت و فقدان دیدگاه درست بر اساس هدایت و تعلیمات خدا و مطابق با مقتضیات واقعیت و نیازهای زمان است.»

وی درباره جنگ روانی جریان متجاوز گفت: «یک مشکل مربوط به تبلیغات صهیونیست‌ها است که می‌خواهند مردم منطقه را فریب دهند، گمراه کنند و حتی در سطح بدیهیات و اصول بزرگ فریب دهند. حجم تبلیغات برای تربیت مردم منطقه به نفع صهیونیسم و علیه موضع حق و مجاهدان امت، یک مشکل بزرگ است.»

رهبر انصارالله افزود: «تبلیغات مدرن که امت را تربیت می‌کند، حتی باعث ایجاد ابهام در برخی از فرزندان امت و تأثیر بر سطح موضع آن‌ها می‌شود. امت باید در مقابله با دشمن مشترک خود که به آن تجاوز کرده و خطرناک است، همکاری کند.»

الحوثی سپس گفت که یک کمپین تبلیغاتی بزرگ برای تخریب موضع محور مقاومت، از جمله موضع ایران، در جریان است.

وی افزود: «تمامی رسانه‌های وابسته به صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند موضع ایران و سایر جبهه‌های محور را با توصیف‌های یهودی-صهیونیستی، اسرائیلی و آمریکایی، تحریف کنند.»

الحوثی تأکید کرد: «پاسخ ایران مشروع است و بر اساس حق صورت می‌گیرد و ایران حق دارد به پایگاه‌های آمریکایی و هر آنچه با آمریکا مرتبط است، به هر شکلی که به اجرای تجاوز آنها کمک می‌کند، پاسخ دهد.»

وی به اقدامات رسانه‌های دشمن اشاره کرد و گفت: «رسانه‌های صهیونیستی پاسخ ایران به پایگاه‌های آمریکا را به عنوان تجاوز به کشورهای منطقه معرفی می‌کنند.»

رهبر انصارالله در ادامه تأکید کرد: «رسانه‌های صهیونیستی تلاش می‌کنند موضع سایر جبهه‌های محور را نیز مخدوش کنند و مدعی شوند که آن‌ها کشور خود را درگیر مسائلی می‌کنند که به آن‌ها مربوط نیست. آیا جبهه‌های محور کاری می‌کنند که به آن‌ها ارتباطی ندارد، وقتی اسرائیل، دشمن اسلام و مقدسات، تمام توان خود را برای هدف قرار دادن کشورها و ملت‌های ما در جنگ‌های نرم و سخت شیطانی به کار می‌گیرد؟»

سعی کردند مبارزان غزه را هم تخریب کنند

عبدالملک الحوثی افزود: «کسانی که تلاش می‌کنند موضع ایران و محور مقاومت را تخریب کنند، پیش‌تر هم سعی داشتند مبارزان غزه را تخریب کرده و وانمود کنند که بدون هدف مبارزه می‌کنند و صرفاً به نفع ایران عمل می‌کنند.»

وی افزود: «رسانه‌ها تلاش می‌کنند مبارزان فلسطینی را بدون آرمان و هدف نشان دهند و به آنها برچسب فضول می‌زنند، به طوری که گویی در مسائل بی‌ارتباط دخالت می‌کنند.»

الحوثی ادامه داد: «تلاش‌هایی برای جاانداختن نظریه‌ای یهودی-صهیونیستی وجود دارد که می‌گوید عرب‌ها هیچ مسأله و آرمان و دغدغه‌ای ندارند و برای آنها مهم نیست که دشمن به آنها حمله می‌کند.»

وی تصریح کرد: «تمام جرایم صهیونیست‌ها از نگاه حامیان آمریکا و اسرائیل بی‌اهمیت است، و این تحقیر و اهانت به عرب‌هاست.»وی افزود: «چگونه می‌توان از برنامه دشمن برای نابودی عرب‌ها، اشغال سرزمین‌ها، تعرض به جان و مال آنها و نسل‌کشی بی‌تفاوت بود؟»

رهبر انصارالله تأکید کرد: «آنچه به ما مربوط است و آنچه به ما مربوط نیست، توسط قرآن مشخص شده، نه توسط عناصر نفاق، خیانت و تسلیم که می‌خواهند امت را برای دشمنان ما رام کنند.»

الحوثی گفت: «مسائل امت و مقدساتش مربوط به همه امت است و مواجهه با دشمنی که علیه همه ما است و برنامه‌هایش ما را هدف قرار می‌دهد، به ما مربوط است و موضع‌گیری علیه آن نیز به ما مربوط است.»

اعراب هدف اصلی پروژه اسرائیل بزرگ هستند

وی افزود: «دشمن صهیونیستی از ابتدا عرب‌ها را هدف قرار داده و اراضی آنها را اشغال کرده و شعارش از ابتدا «مرگ بر عرب‌ها» بوده است.»

الحوثی تأکید کرد: «تمام پروژه‌های اسرائیل بزرگ بر پایه اشغال سرزمین‌های عربی است و تمامی پروژه تغییر خاورمیانه، همه عرب‌ها را هدف قرار می‌دهد. پس چگونه ممکن است عرب‌ها بی‌ارتباط با مقابله با این دشمن نشان داده شوند؟»

وی تصریح کرد: «مردم ما باید آگاه باشند که جنگ تبلیغاتی بخشی از هدف‌گیری جامع علیه هر تحرکی است که به قضایای امت، به ویژه قضیه فلسطین، پایبند باشد.»

رهبر انصارالله گفت: «دیگر رسانه‌های صهیونیستی نمی‌توانند درباره موضع مجاهدان لبنان، فلسطین و ایران ایجاد شک و تردید کنند، بنابراین به تمسخر و انتقاد از کل موضع روی آورده‌اند.»

وی یادآور شد: «در یمن نیز ابتدا از شعار برائت از آمریکا و اسرائیل تمسخر می‌کردند و زمانی که مسئله به یک نبرد واقعی تبدیل شد، به انتقاد از جهاد علیه آمریکا و اسرائیل و تمسخر روی آوردند.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.