یکطرفه شدن کندوان و آزادراه تهران-شمال

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای ارتباطی استان مازندران اظهار کرد: در حال حاضر مسیر جنوب به شمال محور کندوان و همچنین آزادراه تهران–شمال برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور بهصورت یکطرفه مدیریت میشود.
وی افزود: با وجود این محدودیتها، ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان در برخی محدودهها همچنان نیمهسنگین گزارش شده است.
صادقی همچنین به وضعیت محور هراز اشاره کرد و گفت: تردد در این محور نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین همراه است و رانندگان باید با صبر و حوصله بیشتری در این مسیر تردد کنند.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محورهای کیاسر و سوادکوه عادی و روان است و مشکلی از نظر عبور و مرور در این مسیرها وجود ندارد.
وی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی مسافران خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند.
نظر شما