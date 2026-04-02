به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی‌مقدم عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از امامزادگان استان گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های هویتی، معنوی و اجتماعی بقاع متبرکه، اظهار کرد: امامزادگان فقط محل زیارت نیستند، بلکه می‌توانند به کانون‌های هدایت فرهنگی، همبستگی اجتماعی و بصیرت‌افزایی تبدیل شوند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین منویات رهبر شهیدمان، زنده نگه داشتن ایمان، امید، هویت دینی و انقلابی در متن جامعه بود و امامزادگان دقیقاً می‌توانند این مأموریت را محقق کنند.

معممی‌مقدم در تبیین مفهوم «قطب فرهنگی شدن» امامزادگان گفت: در کنار زیارت، باید برنامه‌های قرآنی، معرفتی، پاسخ به شبهات، خدمت‌رسانی اجتماعی، فعالیت‌های نوجوانان و جوانان، و ترویج سبک زندگی اسلامی در این اماکن جریان داشته باشد. همچنین در عرصه «جهاد تبیین»، امامزادگان به دلیل آمادگی معنوی و اعتماد قلبی مردم، سنگری مؤثر برای روایت‌گری مؤمنانه و مقابله با جنگ روانی دشمن هستند.

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف با بیان اینکه وظیفه اوقاف فقط حفظ و اداره موقوفات نیست، گفت: امروز اوقاف باید به یک دستگاه فعال، مسئله‌محور و امیدآفرین تبدیل شود. صیانت از موقوفات، تقویت بقاع به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، کمک به آرامش روانی جامعه، حمایت از جهاد تبیین، شفافیت و سرعت در تصمیم‌گیری، و استفاده از ظرفیت موقوفات برای کمک به مناطق محروم و اقتصاد محلی از محورهای اصلی اقدام است. اوقاف باید نشان دهد یک نهاد تمدن‌ساز و خدمت‌محور است، صرفاً یک دستگاه اداری نیست.

معممی‌مقدم با اشاره به برنامه‌های اوقاف گلستان، گفت: اقدامات این استان در برنامه‌هایی نظیر «آرامش بهاری» و «بیعت با ولایت» توانسته بقاع را به صحنه فعال فرهنگی و مردمی نزدیک کند. افزایش حضور و انس مردم، تقویت پیوند با قرآن و ولایت، ایجاد نشاط معنوی و فعال شدن ظرفیت مبلغان و خادمان از دستاوردهای این برنامه‌هاست. البته ارزیابی نهایی باید بر اساس اثرگذاری واقعی باشد؛ یعنی اینکه چقدر مردم را به معارف دینی، اتحاد اجتماعی و اعتماد فرهنگی نزدیک کرده است.

وی تأکید کرد: باید از شعار فاصله بگیریم و به عمل صادقانه برسیم. اخلاص، صداقت، دفاع از حقیقت، خدمت به محرومان، حفظ وحدت، اهتمام به نماز و قرآن، عدالت و پاسداری از انقلاب و ولایت، مهم‌ترین راهکارهاست. اگر کار ما برای خدا، برای مردم و برای حق باشد، هم دل رهبر شهید شاد می‌شود و هم رضایت حضرت ولی‌عصر(عج) را نزدیک‌تر می‌کند.