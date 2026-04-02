  1. استانها
  2. گلستان
۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

معممی‌مقدم: امامزادگان به قطب فرهنگی و سنگر جهاد تبیین تبدیل شوند

معممی‌مقدم: امامزادگان به قطب فرهنگی و سنگر جهاد تبیین تبدیل شوند

گرگان-مدیرکل امورفرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشوربا تأکیدبرنقش بی‌بدیل امامزادگان درتحقق منویات رهبرشهید،خواستار تبدیل این بقاع متبرکه از فضای صرفاً زیارتی به پایگاه‌های فعال فرهنگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا معممی‌مقدم عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از امامزادگان استان گلستان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های هویتی، معنوی و اجتماعی بقاع متبرکه، اظهار کرد: امامزادگان فقط محل زیارت نیستند، بلکه می‌توانند به کانون‌های هدایت فرهنگی، همبستگی اجتماعی و بصیرت‌افزایی تبدیل شوند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین منویات رهبر شهیدمان، زنده نگه داشتن ایمان، امید، هویت دینی و انقلابی در متن جامعه بود و امامزادگان دقیقاً می‌توانند این مأموریت را محقق کنند.

معممی‌مقدم در تبیین مفهوم «قطب فرهنگی شدن» امامزادگان گفت: در کنار زیارت، باید برنامه‌های قرآنی، معرفتی، پاسخ به شبهات، خدمت‌رسانی اجتماعی، فعالیت‌های نوجوانان و جوانان، و ترویج سبک زندگی اسلامی در این اماکن جریان داشته باشد. همچنین در عرصه «جهاد تبیین»، امامزادگان به دلیل آمادگی معنوی و اعتماد قلبی مردم، سنگری مؤثر برای روایت‌گری مؤمنانه و مقابله با جنگ روانی دشمن هستند.

مدیرکل امور فرهنگی سازمان اوقاف با بیان اینکه وظیفه اوقاف فقط حفظ و اداره موقوفات نیست، گفت: امروز اوقاف باید به یک دستگاه فعال، مسئله‌محور و امیدآفرین تبدیل شود. صیانت از موقوفات، تقویت بقاع به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، کمک به آرامش روانی جامعه، حمایت از جهاد تبیین، شفافیت و سرعت در تصمیم‌گیری، و استفاده از ظرفیت موقوفات برای کمک به مناطق محروم و اقتصاد محلی از محورهای اصلی اقدام است. اوقاف باید نشان دهد یک نهاد تمدن‌ساز و خدمت‌محور است، صرفاً یک دستگاه اداری نیست.

معممی‌مقدم با اشاره به برنامه‌های اوقاف گلستان، گفت: اقدامات این استان در برنامه‌هایی نظیر «آرامش بهاری» و «بیعت با ولایت» توانسته بقاع را به صحنه فعال فرهنگی و مردمی نزدیک کند. افزایش حضور و انس مردم، تقویت پیوند با قرآن و ولایت، ایجاد نشاط معنوی و فعال شدن ظرفیت مبلغان و خادمان از دستاوردهای این برنامه‌هاست. البته ارزیابی نهایی باید بر اساس اثرگذاری واقعی باشد؛ یعنی اینکه چقدر مردم را به معارف دینی، اتحاد اجتماعی و اعتماد فرهنگی نزدیک کرده است.

وی تأکید کرد: باید از شعار فاصله بگیریم و به عمل صادقانه برسیم. اخلاص، صداقت، دفاع از حقیقت، خدمت به محرومان، حفظ وحدت، اهتمام به نماز و قرآن، عدالت و پاسداری از انقلاب و ولایت، مهم‌ترین راهکارهاست. اگر کار ما برای خدا، برای مردم و برای حق باشد، هم دل رهبر شهید شاد می‌شود و هم رضایت حضرت ولی‌عصر(عج) را نزدیک‌تر می‌کند.

کد مطلب 6789847

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها