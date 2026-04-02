۱۴ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۲۲

واژگونی خودرو در بزرگراه «بوشهر به برازجان» ۶ کشته و مجروح داشت

واژگونی خودرو در بزرگراه «بوشهر به برازجان» ۶ کشته و مجروح داشت

بوشهر- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: واژگونی پژو ۴۰۵ در بزرگراه بوشهر به برازجان سه کشته و سه مجروح بر جا گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درپی واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۰ بزرگراه بوشهر به برازجان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت - شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه سه مصدوم و سه جان‌باخته به همراه داشت .

وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند و جان‌باختگان تحویل پزشکی قانونی شدند.

