واژگونی خودرو در بزرگراه «بوشهر به برازجان» ۶ کشته و مجروح داشت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درپی واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۰ بزرگراه بوشهر به برازجان، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت - شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر افزود: این حادثه سه مصدوم و سه جان‌باخته به همراه داشت .

وی گفت: پس از حضور در صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومین توسط نجاتگران هلال‌احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی برازجان انتقال داده شدند و جان‌باختگان تحویل پزشکی قانونی شدند.