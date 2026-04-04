احتمال لغو قرارداد پهپادی با رژیم صهیونیستی توسط رومانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، کشور رومانی اعلام کرد که در حال بررسی لغو قرارداد خرید سامانه‌ های پهپادی از یک شرکت صهیونیستی است.

بر اساس اعلام این رسانه، این قرارداد که به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار به خرید پهپادهای تاکتیکی مدل «Whatchkeeper X» ساخت شرکت صهیونیستی «Elbit Systems» مربوط است ممکن است به دلیل تاخیر در تحویل، از سوی بخارست لغو شود.

وبگاه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت در این خصوص نوشت: دلیل این تصمیم تاخیرهای مکرر در تاریخ تحویل سامانه‌ های خریداری‌ شده در طول ماه‌ های گذشته است.

این گزارش اضافه کرد که تمدید تأخیر در تحویل پهپادهای تاکتیکی مذکور به رومانی به دلیل پیامدهای تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران بوده است.