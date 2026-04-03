خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد، سفارش ژاپن برای خرید ۴۰۰ موشک کروز تاماهاک ساخت آمریکا به ارزش ۲.۳۵ میلیارد دلار با تأخیر انجام می شود.

در این گزارش آمده است، آمریکا به توکیو ابلاغ کرده که با تأخیر این سفارش انجام می شود چرا که بخش‌های زیادی از ذخایر خود را در طول جنگ با ایران استفاده کرده است.

قرار بود این موشک ها مارس ۲۰۲۸ به ژاپن تحویل داده شود.

انفجارهای شدید در حیفا و تل‌آویو

انفجارهای شدید و پی در پی، حیفا در جنوب سرزمین‌های اشغالی فلسطین و تل‌آویو در مرکز رژیم صهیونیستی را لرزاند.

شبکه الجزیره در گزارشی به نقل از منابع رژیم صهیونیستی نوشت: منابع خبری و شاهدان عینی از شنیده شدن صدای انفجارهای متوالی و پی در پی در مناطق وسیعی از شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این انفجارهای مهیب که همچنان ادامه دارد، شهر حیفا، منطقه کرمل، مجتمع عظیم صنعتی شهرک صهیونیست نشین کریوت و صدها شهر و شهرک صهیونیست‌نشین در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین را لرزانده است.

همزمان، بلندی‌های اشغالی جولان سوریه نیز هدف حملات موشکی قرار گرفته است.

جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که آژیرهای خطر در گستره بی‌سابقه‌ای از شمال این رژیم به صدا درآمده است.

بر اساس گزارش رسانه های رژیم صهیونیستی برای نخستین بار، هشدار موشکی از دریاچه طبریه در شرق تا سواحل دریای مدیترانه در غرب سرزمین های اشغالی فلسطین به صدا در آمده است.

همچنین آژیر هشدار در پایگاه حساس نیروی هوایی رمات داوید در شمال سرزمین های اشغالی به صدا در آمد.

رادیو رژیم صهیونیستی به صراحت اذعان کرد که همزمان با شلیک ده‌ها فروند موشک از سوی حزب‌الله لبنان به سمت منطقه الجلیل و شهر نهاریا، شماری موشک از سوی جمهوری اسلامی ایران به سمت حیفا شلیک شده است. این هماهنگی بی‌سابقه میان دو جبهه اصلی مقاومت، نشان‌دهنده سطح بالای همکاری و یکپارچگی در فرماندهی عملیات علیه رژیم صهیونیستی است.

روزنامه عبری زبان «یدیعوت آحارونوت» نیز در خبری فوری از اصابت دقیق موشک‌های ایران به یک کارخانه حساس و استراتژیک تولید پهپاد در شهر پتخ تیکوا خبر داد.

منابع خبری رژیم اسرائیل تاکید کردند که این تاسیسات نظامی که در تولید پهپادهای تهاجمی و شناسایی نقش کلیدی دارد، خسارات بسیار سنگین و گسترده‌ای متحمل شده است.

کارشناسان نظامی معتقدند که اصابت موفقیت‌آمیز به این هدف در عمق منطقه تل‌آویو، قدرت اطلاعاتی و دقت عمل بالای موشک‌های ایران را به نمایش گذاشت.

این کارشناسان ابراز عقیده کردند که این حمله گسترده و هماهنگ، نقاط ضعف فاحش و جبران‌ناپذیر سامانه‌های پدافندی رژیم صهیونیستی از جمله گنبد آهنین، فلاخن داوود و پیکان را آشکار کرد.

به اعتقاد آنها، اصابت موشک به پتخ تیکوا در شرق تل‌آویو و پایگاه هوایی رمات داوید در شمال سرزمین های اشغالی فلسطین ثابت کرد که هیچ نقطه امنی در سراسر سرزمین‌های اشغالی وجود ندارد.

واکنش کاخ سفید به سرنگونی جنگنده آمریکایی در ایران

کاخ سفید اعلام کرد سرنگونی جنگنده آمریکایی در ایران به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داده شده است.

شبکه تلویزیونی ان بی سی نیوز آمریکا روز جمعه به وقت محلی گزارش داد: کاخ سفید اعلام کرد که پس از سرنگونی یک جنگنده آمریکایی بر فراز ایران، ترامپ از این موضوع مطلع شده است.

ان‌بی‌سی نیوز افزود: در حال حاضر عملیات جست‌وجو و نجات در حال انجام است.

به گفته ۲ مقام آمریکایی، روز جمعه پس از سرنگونی یک جت جنگنده اف-۱۵ بر فراز ایران، جستجو برای دو سرنشین آن در حال انجام است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی گزارش داد اسرائیل در عملیات جست‌وجو و نجات خلبان یک جنگنده آمریکایی در ایران به آمریکا کمک می‌کند.

در همین حال شبکه سی‌بی‌اس نیوز آمریکا به نقل از مقامات آمریکایی ادعا کرد: یکی از خدمه جنگنده اف-۱۵ای آمریکا که بر فراز ایران سقوط کرد، به دست نیروهای آمریکایی نجات یافته است.

به گفته این مقام‌ها، عملیات جست‌وجو و نجات یک خلبان دیگر همچنان ادامه دارد.

جنگنده اف-۱۵ ای به طور معمول با ۲ خدمه پرواز می‌کند. با این حال، مقام‌های آمریکایی جزئیات بیشتری درباره وضعیت خدمه دیگر منتشر نکرده‌اند.

واشنگتن‌پست: ایران جنگنده اف۱۵ آمریکا را سرنگون کرد

یک روزنامه آمریکایی، سقوط یک جنگنده اف15 این کشور در ایران را تایید کرد.

واشنگتن پست به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که جنگنده‌ای که در جنوب ایران سرنگون‌شده اف۱۵ ایگل است.

وب‌سایت «آکسیوس» نیز ضمن تائید هدف قرار گرفته شدن و سرنگونی جنگنده آمریکا با پدافند ایران اعلام کرد که عملیات جستجو و نجات دو خلبان‌ در حال انجام است.

رسانه های ایران امروز با انتشار تصاویر باقیمانده های یک جنگنده آمریکایی، از هدف قرار گرفتن آن توسط پدافند ایران خبر داده بودند.

عمار حکیم: ایران شکست‌ناپذیر است

رهبر جریان حکمت ملی عراق بر همبستگی کامل با جمهوری اسلامی تاکید و ایران را شکست ناپذیر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر رسانه ای سید عمار حکیم، این پیام توسط سید قاسم موسوی، به نمایندگی از سید عمار حکیم و با همراهی هیاتی از عشائر عراق، در نماز جمعه اهواز قرائت شد.

حکیم در این پیام با اشاره به شرایط حساس منطقه تأکید کرد که تجاوز به جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک درگیری محدود نیست، بلکه حلقه‌ای از پروژه‌ای بزرگ برای تحمیل اراده خارجی، تضعیف حاکمیت کشورها و تغییر ساختار منطقه به نفع سلطه‌گران است.

وی با اعلام همبستگی صریح با ایران تصریح کرد که این حمایت، برخاسته از اصول ثابت اخلاقی و سیاسی است و تجاوز به هر کشور و نقض حاکمیت آن را مردود دانست.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با تأکید بر جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای گفت که جمهوری اسلامی ایران کشوری حاشیه‌ای نیست، بلکه رکن اساسی در ایجاد توازن منطقه‌ای و واقعیتی ثابت در جغرافیای سیاسی و معنوی منطقه به‌شمار می‌رود و حذف یا تضعیف آن ممکن نیست.

وی همچنین تأکید کرد که ایران را نمی‌توان با حمله نظامی، محاصره یا فشار به زانو درآورد و کسانی که چنین تصوری دارند، دچار خطای راهبردی هستند.

حکیم با اشاره به تجربه تاریخی ملت‌ها خاطرنشان کرد که کشورهایی با رهبری استوار و آگاهی عمیق، در برابر فشارها تسلیم نمی‌شوند و جمهوری اسلامی ایران نمونه‌ای از این الگو است که توانسته انسجام خود را در سخت‌ترین شرایط حفظ کند.

وی در بخش دیگری از پیام خود، یاد حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید جمهوری اسلامی را گرامی داشت و از نقش و ایستادگی وی در دفاع از استقلال و حاکمیت یاد کرد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق با اشاره به پیامدهای منطقه‌ای جنگ، هشدار داد که گسترش درگیری‌ها نه‌تنها به حل بحران‌ها کمک نمی‌کند بلکه منطقه را به سمت تنش‌های گسترده‌تر، ناامنی و بی‌ثباتی سوق می‌دهد و امنیت ملت‌ها و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند.

حکیم تأکید کرد که دفاع از جمهوری اسلامی ایران در این شرایط، در واقع دفاع از ثبات کل منطقه است و افزود که تجاوز به ایران نه‌تنها بازدارندگی ایجاد نمی‌کند بلکه موج جدیدی از بحران و تنش را رقم خواهد زد.

رهبر جریان حکمت ملی عراق در پایان با تأکید بر حمایت از حق ایران در دفاع از خود، تصریح کرد که ایستادگی جمهوری اسلامی مایه عزت ملت‌های منطقه است.

قیمت سوخت در ۱۸ ایالت آمریکا از چهار دلار بیشتر شد

با وجود تلاش‌های دولت آمریکا برای کاهش قیمت‌ سوخت، هزینه بنزین در این کشور همچنان در حال افزایش است.

انجمن اتومبیل آمریکا در روز پنجشنبه گزارش داد که میانگین ملی قیمت بنزین معمولی در حال حاضر ۴.۰۸۱ دلار در هر گالن است، که نسبت به ۴.۰۶۴ دلار روز چهارشنبه و ۳.۹۸۱ دلار یک هفته پیش افزایش یافته است.

میانگین ملی بالای چهار دلار برای هر گالن بنزین در آمریکا از سال ۲۰۲۲ سابقه نداشت.

کالیفرنیا، هاوایی و واشنگتن همچنان ایالت‌هایی هستند که در آنها میانگین قیمت یک گالن بنزین معمولی از پنج دلار عبور کرده است.

بر اساس داده های این انجمن، در کالیفرنیا میانگین قیمت بنزین تقریباً ۱۱ سنت کمتر از ۶ دلار در هر گالن است.

در هاوایی، قیمت هر گلن بنزین به ۵.۵۰۳ دلار رسیده که ۱۲ سنت کمتر از رکورد ۵.۶۲۳ دلار در هر گالن است.

در همین حال، قیمت هر گالن بنزین در ۱۵ ایالت دیگر آمریکا از چهار دلار عبور کرده‌ است.

بالاترین افزایش قیمت بنزین مربوط به ایالت اورگان است که فقط چهار سنت به مرز ۵ دلار برای هر گالن فاصله دارد.

همچنین بر اساس گزارش انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین قیمت بنزین در هفت ایالت دیگر ۳.۹۰ دلار در هر گالن است.

قیمت هر گالن بنزین در ایالت ورمانت ۳.۹۹۲ دلار است که کارشناسان پیش بینی می کنند به زودی این قیمت ها از مرز چهار دلار عبور خواهد کرد.

ایالت های ایندیانا، رود آیلند، کارولینای شمالی، مین، ویرجینیای غربی و کنتاکی نیز در حال نزدیک شدن به مرز چهار دلار در هر گالن بنزین هستند.

داده های این انجمن نشان می دهد که فقط در ۶ایالت، قیمت میانگین هر گالن بنزین زیر ۳.۵۰ دلار است.

اوکلاهاما با قیمت ۳.۲۷۲ دلار، ارزان‌ترین قیمت بنزین معمولی را دارد که پس از آن کانزاس، نبراسکا، داکوتای شمالی، آیوا و میزوری قرار دارند.

ایالت یوتا بزرگترین افزایش قیمت بنزین را از زمان آغاز جنگ (تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی) علیه ایران تجربه کرده است.

میانگین قیمت بنزین در این ایالت ۴.۱۹۲ دلار برای هر گالن در روز پنجشنبه بود که ۱.۴۵۷ دلار بیشتر از ماه گذشته است.

همچنین قیمت بنزین در ۳۰ ایالت آمریکا، از شروع ماه مارس بیش از ۱ دلار برای هر گالن افزایش یافته است.

فوربز: بازسازی شرکت آلومینیوم امارات یک سال طول می‌کشد

نشریهٔ فوربز از توقف تولید شرکت آلومینیوم امارات به‌دلیل حمله ایران خبر داد و نوشت بازگشت کامل تولید ممکن است تا ۱۲ ماه طول بکشد.

نشریهٔ فوربز نوشت: شرکت آلومینیوم امارات اعلام کرد که تأسیساتش در منطقهٔ خلیفه به‌دلیل حملات اخیر ایران دچار خسارت سنگین شده و تولیدش متوقف شده است.

براساس ارزیابی‌ها، بازگشت کامل تولید ممکن است تا ۱۲ ماه طول بکشد.

تغییر ادبیات قطعنامه بحرین درباره تنگه هرمز

مخالفت روسیه، چین و فرانسه با قطعنامه پیشنهادی بحرین درباره تنگه هرمز، موجب اصلاح ادبیات آن به نفع ایران شد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از اصلاح قطعنامه پیشنهادی بحرین برای دخالت در امور تنگه هرمز خبر داد و نوشت: این قطعنامه بر همکاری بین کشورهای مشارکت کننده برای جلوگیری از انسداد این آبراه برای حداقل یک دوره ۶ ماهه تاکید دارد.

این رسانه غربی با اشاره به مخالفت چین، روسیه و فرانسه با نسخه اولیه این قطعنامه، اعلام کرد که هدف از اصلاحات انجام شده جلب نظر این کشورها است.

براساس این گزارش، متن اصلاح شده قطعنامه پیشنهادی بحرین، به صورت مستقیم استفاده از اقدام نظامی در چارچوب فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل را توصیه نمی کند.

بحرین به نمایندگی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (به جز عمان) و نیز کشور اردن، پیش نویس قطعنامه ای را درباره تنگه هرمز در پی تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران ارائه کرده است.

کشورهای روسیه، چین و فرانسه با متن پیش نویس قطعنامه پیشنهادی بحرین و بکارگیری هرگونه توسل به زور درباره تنگه هرمز مخالف هستند. این سه کشور با هر گونه متنی در قطعنامه پیشنهادی که مجوز توسط به زور را درباره این آبراه حیاتی جهان بدهد، مخالف هستند.

هر قطعنامه برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل نیاز به ۹ رای موافق بدون وتوی ۵ عضو دائم این شورا دارد.

شورای امنیت سازمان ملل دارای ۵ عضو دائم (آمریکا، انگلیس، روسیه، چین و فرانسه) و ۱۰ عضو غیر دائم است که برای تصویب هر قطعنامه ۵ عضو دائم نباید به آن رای منفی بدهند.

تنگه هرمز، کانالی حیاتی است که ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند و کشورها عضو ناتو، درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای مشارکت در تجاوز به ایران به منظور بازگشایی این آبراه جهانی را رد کرده اند.

فرانسه و کره جنوبی خواستار کاهش تنش‌ها در غرب آسیا شدند

روسای جمهور فرانسه و کره جنوبی بر کاهش تنش ها در منطقه غرب آسیا و همکاری برای بازگشایی تنگه هرمز تاکید کردند.

امانوئل مکرون و لی جائه میونگ روز جمعه توافق کردند که برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش اختلالات اقتصادی جهانی ناشی از جنگ در غرب آسیا با یکدیگر همکاری کنند.

نشست دوجانبه مکرون و میونگ در سئول در حالی برگزار شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا متحدان خود را به دلیل عدم حمایت از جنگ (تجاوزکارانه) آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران مورد انتقاد شدید قرار داده است.

مکرون در یک نشست مطبوعاتی مشترک با همتای کره ای خود بر لزوم همکاری فرانسه و کره جنوبی برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش ها در غرب آسیا تأکید کرد، در حالیکه لی جائه میونگ گفت که وی و همتای فرانسویش بر «عزم خود جهت همکاری برای تضمین مسیر کشتیرانی امن در تنگه هرمز» تاکید کردند.

کنایه مقام سازمان ملل به ترامپ: جنگ بازی نیست

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه در واکنش به رویکردهای احمقانه رئیس‌جمهوری آمریکا در جنگ علیه ایران، خطاب به او گفت که جنگ بازی نیست.

تام فلچر معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا به خاطر بمباران پل‌ها و تهدید به حملات بیشتر به زیرساخت‌های ایران انتقاد کرده و وی را به انجام جنایات جنگی متهم کرد و از ماهیت «بی پروای» این جنگ و تأثیر آن بر مردم عادی در ایران ابراز تاسف نمود.

فلچر که با سه نخست وزیر سابق انگلیس از جمله تونی بلر، گوردون براون و دیوید کامرون همکاری کرده است، گفت: جنگ یک بازی نیست. ایجاد صلح یک معامله املاک و مستغلات نیست. جهان کازینو نیست.

این مقام سازمان ملل در مصاحبه با شبکه بی بی سی گفت: نباید به زیرساخت‌های غیرنظامی حمله شود. این شامل بیمارستان‌ها می‌شود. نباید به مدارس، منابع انرژی و پل‌ها حمله شود. این یک جنایت جنگی است. این کاملاً در قوانین بین‌المللی روشن است.

وی تاکید کرد: اما ما شاهد هستیم که مصونیت از مجازات، بی‌تفاوتی و قمار نمایشی به جای همبستگی و انسانیت انتخاب شده است. مقامات کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در حال رسیدگی به پیامدهای عظیم ناخواسته این درگیری بی‌ملاحظه هستند.

فلچر تاکید کرد که «به تدریج و سپس ناگهان، حفاظت از غیرنظامیان در حملات رو به وخامت گذاشته است. این امر غیرقابل قبول است. »

مدودف: جنگ علیه ایران، اختلافات اعضای ناتو را افزایش داد

معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد تناقضات جدی در درون سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)، با جنگ علیه ایران تشدید شده است.

دیمیتری مدودف روز جمعه در کانال خود در پیام‌رسان روسی مکس نوشت: مقامات سیاسی اروپا به ویژه در بروکسل، به طور جدی در حال بررسی ایجاد یک بخش تمام عیار نظامی در اروپا هستند که این وضعیت، چشم‌انداز این اتحاد را تغییر می دهد.

وی افزود: تا به حال، شرایط عضویت در اتحادیه اروپا نسبت به همه همسایگان، حتی با اوکراین، آسان بوده است اما اکنون همه چیز تغییر خواهد کرد، زیرا اکنون اتحادیه اروپا دیگر یک اتحادیه اقتصادی نیست.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا می تواند به سرعت به یک اتحاد نظامی تمام عیار و بسیار خصمانه با روسیه تبدیل شود که به نوعی بدتر از ناتو است.

وی ادامه داد: سازوکار جدید، یک ائتلاف منزجر کننده اروپایی خواهد بود و وظیفه آنها به دست آوردن سرمایه سیاسی و البته غارت با دامن زدن به روحیه روس ستیزی خواهد بود.

مدودف تصریح کرد: زمان آن فرا رسیده است که نگرش تساهل آمیز برای پیوستن به اتحادیه نظامی - اقتصادی اروپا را کنار بگذاریم، از جمله کشور اوکراین.

وی بدون نام بردن از ارمنستان که به دنبال پیوستن به اتحادیه اروپا است، گفت: این موضع توسط مقامات ارشد روسیه به روشنی بیان شده است که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و عضویت در اتحادیه اروپا ناسازگار است.

رئیس‌جمهور سابق روسیه در بخش دیگری از این مطلب پیش‌بینی کرد که با وجود لفاظی‌های واشنگتن، ترامپ و آمریکا از ناتو بیرون نخواهند آمد؛ دلیلی برای این کار وجود ندارد و کنگره نیز اجاره نمی دهد.

وی در ادامه کاهش سطح مشارکت و گستره نیروهای آمریکایی در ناتو را محتمل دانست.

حمایت رئیس جمهوری پیشین اندونزی از مقاومت ملت ایران

رئیس‌جمهوری سابق اندونزی از ایستادگی و مقاومت ایران در مقابل تجاوز آمریکایی-صهیونیستی حمایت کرد.

جوکو ویدودو در دیدار با محمد بروجردی در شهر سولو (سوراکارتا)، با آرزوی سلامتی و موفقیت برای مردم ایران، ابراز امیدواری کرد که صلح و ثبات هرچه سریع‌تر به منطقه بازگردد.

بروجردی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت میدانی، به تشریح حملات انجام‌شده علیه مناطق غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات اقتصادی در ایران پرداخت و نسبت به پیامدهای انسانی و امنیتی این اقدامات هشدار داد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در اندونزی همچنین بر حق مشروع ایران برای دفاع از خود بر اساس حقوق بین‌الملل تأکید کرد.

طرفین در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و پیامدهای جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه ابعاد انسانی و اقتصادی آن، تبادل نظر کردند.

ویدودو با اشاره به شرایط جاری، ضمن ابراز همدردی با ملت ایران، حمایت خود و ملت اندونزی از دفاع ایران از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و امنیت کشور را اعلام کرد.

دو طرف در پایان با اشاره به روابط دیرینه و دوستانه میان ایران و اندونزی، بر ضرورت تداوم گفت‌وگوها، تقویت همکاری‌های دوجانبه و گسترش ارتباطات مردمی تأکید کردند.

ویرانی در حیفا؛ فرار صهیونیست‌ها از کریات شمونه

رسانه های عبری زبان اعلام کردند، از صبح امروز دست کم پنج نوبت حمله موشکی علیه کریات شمونه در اراضی اشغالی انجام شده است.

بر اساس این گزارش، صهیونیست های ساکن کریات شمونه در نتیجه تداوم حملات موشکی لبنان این منطقه را تخلیه کرده اند.

حزب الله همچنین از هدف قرار گرفتن مسکاف عام خبر داد.

منابع عبری خبر دادند؛ عقب‌نشینی تل‌آویو از توهم خلع سلاح حزب‌الله

روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از ارتش رژیم صهیونیستی گزارش داد: ما هرگز موفق به خلع سلاح حزب الله نخواهیم شد و این روند به اشغال کامل لبنان نیاز دارد!

در این گزارش آمده است، اشغال کامل خاک لبنان هدف این جنگ نیست و خود لبنان تنها قادر به خلع سلاح حزب الله خواهد بود.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد، این موضع گیری ارتش با تمام آنچه که پیشتر اعلام شده بود تناقض دارد.

آثار حمله موشکی ایران علیه اراضی اشغالی

رسانه های عبری به برجای ماندن ویرانی های ناشی از اصابت موشک ایرانی با کلاهک بارشی در تل آویو اشاره کردند.

روزنامه هاآرتص نیز گزارش داد که ترکش های این موشک به ۹ منطقه در تل آویو اصابت کرده است.

همچنین گزارش هایی در خصوص اصابت ترکش های موشک ایرانی به جفعات شموئیل در مرکز اراضی اشغالی و بنی براک منتشر شده است.

رسانه های عبری به ناکام ماندن پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در رهگیری این موشک اشاره کردند.

هاآرتص: تهدیدات ترامپ علیه ایران از سر ناامیدی است

روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد، تهدیدات ترامپ مبنی بر بازگرداندن ایران به عصر حجر! بیشتر نشان دهنده ناامیدی او است تا اعتماد به نفسش.

در ادامه این گزارش آمده است، ترامپ چه تصمیم گرفته باشد اقتصاد را نجات دهد و یا یک اقدام قاطع انجام دهد، تاوان آن را خواهد داد.

در این گزارش تاکید شده است، به نظر می رسد ترامپ می ترسد که ایران یک توافق به وی تحمیل کند به جای آن که او یک توافق به این کشور تحمیل کند.

هاآرتص با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان نیز نوشت: این حماقت در قبال لبنان همچنان ادامه دارد. درست مانند ۴۵ سال پیش، کابینه بار دیگر فرزندان ما را به باتلاق لبنان می‌کشاند.

اینترسپت: صدها نظامی آمریکایی در جنگ با ایران کشته و زخمی شده‌اند

پایگاه آمریکایی اینترسپت اعتراف کرد، در جریان حمله ایران علیه یک پایگاه هوایی در عربستان طی جمعه گذشته ۱۵ نظامی آمریکایی زخمی شدند.

در این گزارش آمده است، از ابتدای آغاز جنگ علیه ایران تاکنون صدها آمریکایی در منطقه کشته و زخمی شده اند. این آمار به ۷۵۰ تن نیز می رسد.

در ادامه این گزارش تاکید شده است، آمار مذکور بر اساس بیانیه های فرماندهی مرکزی آمریکا رصد شده و پنتاگون با اعلام آمار رسمی در این خصوص مخالفت می کند.

اعتراف نهادهای اطلاعاتی آمریکا به توان پهپادی و موشکی ایران

ارزیابی‌های اطلاعاتی اخیر آمریکا نشان می‌دهد که به رغم حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی شمار زیادی از سکوهای پرتاب موشکی ایران دست‌نخورده مانده است.

سی‌ان‌ان این گزارش را بامداد جمعه به نقل از سه منبع آگاه از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرد.

دو منبع مطلع از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا گفتند، ایران هنوز شمار زیادی پهپاد و موشک های مختلف از جمله موشک های کروز در اختیار دارد.

دو منبع آگاه به سی‌ان‌ان گفتند که قابلیت زیرزمینی شدن علت اصلی کاهش نیافتن تعداد سکوهای پرتاب ایران است. ایران شبکه گسترده ای از سکوهای خود را حفظ کرده و هدف قرار دادن آنها دشوار است. آمریکا در مورد یمن نیز با همین چالش روبرو بوده است.

روزنامه عبری: ما در مقابل ایران پیروز نمی‌شویم

روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت اعتراف کرد: دیگر به میزان زیادی مشخص شده است که ما در این جنگ پیروز نخواهیم شد.

در ادامه این گزارش آمده است، نظام حاکم در ایران همچنان پابرجا بوده و موشک ها همچنان به سمت اراضی اشغالی شلیک می شوند.