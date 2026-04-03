تأمین پایدار و باکیفیت محصولات بهداشتی سلولزی در کانون توجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود آل‌بویه مدیرکل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی با اشاره به افزایش مصرف کالاهای سلولزی یکبار مصرف در ایام تعطیلات نوروز، ماه مبارک رمضان و همچنین در شرایط حساس ناشی از جنگ امریکایی-اسراییلی، از تأمین به‌موقع و باکیفیت این محصولات در سراسر کشور خبر داد و تأکید کرد: هماهنگی مؤثر در زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی پیش‌دستانه تولیدکنندگان، زمینه‌ساز دسترسی آسان و مستمر شهروندان به این گروه کالایی بوده است.

مدیرکل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در تشریح وضعیت بازار محصولات بهداشتی سلولزی گفت: پایش مستمر خطوط تولید و شبکه توزیع همراه با برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت تقاضا، موجب شده تا عرضه این کالاها با کیفیت مطلوب و قیمت مصوب به‌صورت پیوسته و بدون وقفه ادامه یابد.

وی با اشاره به همکاری نزدیک با واحدهای تولیدی و توزیعی افزود: ظرفیت‌های تولید داخلی به‌خوبی پاسخگوی نیاز بازار است و موجودی کافی محصولات کاغذی بهداشتی در انبارهای سراسر کشور، تضمین‌کننده تداوم عرضه و آرامش خاطر مصرف‌کنندگان است.

آل‌بویه در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کالاهای سلولزی یکبار مصرف اشاره کرد و گفت: در این گروه کالایی نیز با نظارت روزانه و هماهنگی با تولیدکنندگان اصلی، فرآیند تولید و توزیع به‌صورت کاملاً برنامه‌ریزی‌شده و متناسب با الگوی مصرف عادی خانوارها در جریان است و نیازهای بهداشتی جامعه با کیفیت استاندارد تأمین می‌گردد.

مدیرکل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی با تأکید بر اجرای سیاست‌های تسهیل‌گری در فرآیندهای اداری و نظارتی تصریح کرد: حسب دستور ریاست سازمان غذا و دارو، از سال گذشته برنامه چابک‌سازی و حذف موانع تولید در دستور کار قرار گرفت و امروز شاهد تداوم و تعمیق این روند هستیم.

کاهش زمان بررسی پرونده‌ها، تسریع در صدور مجوزها و حذف تشریفات زائد اداری از جمله اقداماتی است که با هدف حمایت از تولید و تسهیل عرضه محصولات سالم و استاندارد به مردم در حال اجراست و نتایج ملموس آن در روان‌سازی فرآیندها مشهود است.

به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو ایفدانا، اولویت اصلی اداره کل فراورده‌های آرایشی و بهداشتی، حفظ سلامت جامعه و تأمین آرامش خاطر هموطنان از طریق پایش مستمر بازار و تضمین عرضه پایدار کالاهای اساسی بهداشتی است و در این مسیر با قوت و جدیت ادامه خواهیم داد.

