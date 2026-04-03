حجت الاسلام طیبی: دست برتر در میدان از آن ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد طیبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به حساسیت شرایط منطقه و ضرورت هماهنگی در سطح تصمیم‌سازی کشور، گفت: انسجام در اعلام مواضع نظامی، ضرورت راهبردی شرایط کنونی کشور است که باید از یک مرجع واحد و معتبر بیان شود.

وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه اظهار کرد: در شرایطی که دشمنان با هدف ایجاد رعب و بی‌ثباتی اقدام می‌کنند، یکپارچگی در بیان مواضع رسمی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و چندصدایی می‌تواند پیام نادرست به بیرون منتقل کند.

امام جمعه آستانه اشرفیه با اشاره به جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران و شهادت رهبر معظم انقلاب، گفت: هدف دشمن ایجاد ترس بود اما رزمندگان اسلام در کنار مسئولان در رده‌های مختلف، اقدامی بزرگ انجام دادند و نشان دادند که با توکل به خدا و عقلانیت می‌توان تهدیدها را مهار کرد.

حجت‌الاسلام طیبی با بیان اینکه توصیه شهید ابوالمهندس «قلبی گرم و عقلی سرد» بود، افزود: مدیریت هوشمندانه تنگه هرمز، ضربات واردشده به زیرساخت‌های دشمن، هدف قرار دادن پایگاه‌ها، رادارها، سوخت‌رسان‌ها و سرنگونی جنگنده‌ها و پهپادهای متجاوز، نشان داد که دست برتر در میدان از آنِ ایران و جبهه مقاومت است.

وی با اشاره به نقش عراق، یمن و دیگر جبهه‌های مقاومت تصریح کرد: یمن امروز به قدرت بازدارنده‌ای تبدیل شده که تهدیدی جدی برای کشورهای خائن عرب است و آمادگی بستن باب‌المندب را دارد. این تحولات زمینه‌ساز انس بیشتر در جبهه جنوبی اشغالی است.

امام جمعه آستانه اشرفیه در بخش دیگری از خطبه‌ها با انتقاد از وضعیت نان در استان گیلان به عنوان استان مهمان‌پذیر، خاطرنشان کرد: آن‌طور که قابل رصد است، وضعیت ارائه نان مطلوب نیست و استان‌های مهمان‌پذیر مانند گیلان باید سهم بیشتری از آرد دریافت کنند که نیازمند پیگیری جدی این موضوع از سوی مسئولان است.

وی با اشاره به نقش اصناف و بازار به عنوان «قلب تپنده جامعه» افزود: زیبنده نیست که با وجود تهیه تصاویر و نمادها، در آستانه چهلم رهبر شهید، همراهی اصناف کمرنگ باشد. اصناف باید با نصب تصاویر و اعلام همراهی، نقش خود را در این مقطع حساس ایفا کنند.

حجت‌الاسلام طیبی در پایان با قدردانی از حضور مردم در صحنه خیابان‌ها، اظهار کرد: ملت ایران با بصیرت، هوشیاری، توکل و توسل در میدان حضور دارند و باید وحدت و انسجام را حفظ کرده و به وعده‌های الهی امیدوار باشند.