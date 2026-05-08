به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد طیبی در خطبه‌ های نماز جمعه این هفته، با اشاره به هشدارهای رهبر شهید انقلاب درباره کاهش جمعیت، گفت: نرخ رشد جمعیت در کشور و به‌ویژه در استان گیلان روندی کاهشی دارد و این تهدیدی جدی است که نیازمند سیاست‌های حمایتی کارآمد از سوی مسئولان است.

هشدار نسبت به بحران جمعیت در گیلان

حجت‌الاسلام طیبی با تأکید بر لزوم درک عمق خطر کاهش جمعیت توسط جامعه اظهار کرد: یکی از خطراتی که باید عمق آن را درک کنیم، موضوع کاهش جمعیت است. این هشدار از سوی رهبر شهید انقلاب بارها تکرار شده است.

وی افزود: کاهش نرخ رشد جمعیت در سطح کشور محسوس است و در استان گیلان این روند کاهنده با شدت بیشتری مشاهده می‌شود. ضرورت دارد مسئولان با سیاست‌های حمایتی و کارآمد، برای اصلاح این وضعیت اقدام کنند.

پاسخ مقتدرانه سپاه در تنگه هرمز

امام جمعه آستانه اشرفیه به حوادث شامگاه گذشته در تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: در حمله به نفتکش‌ های ایرانی در حوالی میناب و قشم، نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عملیات‌های رزمی مقتدرانه، پاسخ محکمی به این اقدام دادند که منجر به خسارات قابل توجهی به ارتش تروریستی دشمن شد.

وی تصریح کرد: رئیس‌جمهور خبیث آمریکا پس از این حادثه ناچار شد اذعان کند که ارتش این کشور در پی حمله نیروهای ایرانی ضربه جدی دیده است.

هشدار به امارات و همدستانش؛ ایران اهل مماشات نیست

حجت‌الاسلام طیبی با اشاره به تحرکات امارات در این زمینه گفت: امارات نیز دست به حرکتی مذبوحانه زده و درصدد همراهی با سیاست‌های خصمانه اسرائیل و آمریکا برآمده است. بخشی از سرزمین‌های منطقه متأسفانه به عنوان عمله اسرائیل و آمریکا عمل می‌کنند و تصور می‌کنند ایران اسلامی در برابر تحریکات آن‌ها سکوت خواهد کرد، اما این خیال باطل است.

وی با تأکید بر اینکه هرگونه حرکت وقیحانه دشمن با پاسخ دندان‌شکن مواجه خواهد شد، گفت: دشمنان نباید با گستاخی و وقاحت دست به اقدام علیه ایران بزنند. جمهوری اسلامی ایران اهل مماشات با دشمنان نیست.

امام جمعه آستانه اشرفیه از فعال شدن پدافندهای کشور خبر داد و اظهار کرد: ایران آمادگی کامل برای مقابله با هر تهدید احتمالی را دارد. ایران اسلامی در مسیر عزت و اقتدار خود ثابت‌قدم است و با تکیه بر ایمان، اتحاد و توان دفاعی خود، اجازه نخواهد داد هیچ قدرتی عزت ملی و استقلال کشور را خدشه‌دار کند.