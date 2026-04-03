قیمت سوخت در ۱۸ ایالت آمریکا از چهار دلار بیشتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن اتومبیل آمریکا در روز پنجشنبه گزارش داد که میانگین ملی قیمت بنزین معمولی در حال حاضر ۴.۰۸۱ دلار در هر گالن است، که نسبت به ۴.۰۶۴ دلار روز چهارشنبه و ۳.۹۸۱ دلار یک هفته پیش افزایش یافته است.

میانگین ملی بالای چهار دلار برای هر گالن بنزین در آمریکا از سال ۲۰۲۲ سابقه نداشت.

کالیفرنیا، هاوایی و واشنگتن همچنان ایالت‌هایی هستند که در آنها میانگین قیمت یک گالن بنزین معمولی از پنج دلار عبور کرده است.

بر اساس داده های این انجمن، در کالیفرنیا میانگین قیمت بنزین تقریباً ۱۱ سنت کمتر از ۶ دلار در هر گالن است.

در هاوایی، قیمت هر گلن بنزین به ۵.۵۰۳ دلار رسیده که ۱۲ سنت کمتر از رکورد ۵.۶۲۳ دلار در هر گالن است.

در همین حال، قیمت هر گالن بنزین در ۱۵ ایالت دیگر آمریکا از چهار دلار عبور کرده‌ است.

بالاترین افزایش قیمت بنزین مربوط به ایالت اورگان است که فقط چهار سنت به مرز ۵ دلار برای هر گالن فاصله دارد.

همچنین بر اساس گزارش انجمن اتومبیل آمریکا، میانگین قیمت بنزین در هفت ایالت دیگر ۳.۹۰ دلار در هر گالن است.

قیمت هر گالن بنزین در ایالت ورمانت ۳.۹۹۲ دلار است که کارشناسان پیش بینی می کنند به زودی این قیمت ها از مرز چهار دلار عبور خواهد کرد.

ایالت های ایندیانا، رود آیلند، کارولینای شمالی، مین، ویرجینیای غربی و کنتاکی نیز در حال نزدیک شدن به مرز چهار دلار در هر گالن بنزین هستند.

داده های این انجمن نشان می دهد که فقط در ۶ایالت، قیمت میانگین هر گالن بنزین زیر ۳.۵۰ دلار است.

اوکلاهاما با قیمت ۳.۲۷۲ دلار، ارزان‌ترین قیمت بنزین معمولی را دارد که پس از آن کانزاس، نبراسکا، داکوتای شمالی، آیوا و میزوری قرار دارند.

ایالت یوتا بزرگترین افزایش قیمت بنزین را از زمان آغاز جنگ (تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی) علیه ایران تجربه کرده است.

میانگین قیمت بنزین در این ایالت ۴.۱۹۲ دلار برای هر گالن در روز پنجشنبه بود که ۱.۴۵۷ دلار بیشتر از ماه گذشته است.

همچنین قیمت بنزین در ۳۰ ایالت آمریکا، از شروع ماه مارس بیش از ۱ دلار برای هر گالن افزایش یافته است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی، روز نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) با تجاوز به خاک ایران، آیت الله سید علی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و تعدادی از مقامات ارشد نظامی و مردم را به شهادت رساندند. بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز نیز در بمباران مدرسه میناب توسط آمریکا به شهادت رسیدند.

ایران در چارچوب حق قانونی خود برای دفاع مشروع، سرزمین های اشغالی و پایگاه های آمریکا در منطقه را هدف قرار داد و مانع عبور کشتی های وابسته به تل آویو و واشنگتن از تنگه هرمز شد.

گروه های مقاومت عراق و لبنان در حمایت از ایران به مقابله با تهاجم دشمن صهیونیست و آمریکای جنایتکار پرداختند. پیشتر، مقاومت یمن اعلام کرده بود که در زمان مقتضی به این عملیات خواهد پیوست.

جنگ در منطقه غرب آسیا و محدود شدن عبور نفتکش ها از تنگه هرمز به بحران انرژی در جهان دامن زده است.