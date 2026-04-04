فرماندار گرمسار: حضور در سنگر خیابان یک تکلیف ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی ظهر شنبه در نخستین جلسه سال جاری شورای اداری گرمسار با حضور رئیس سازمان بهزیستی و در محل دانشگاه این شهرستان به موضوع تجمعات شبانه اشاره کرد و اظهار داشت: از روسا و مدیران ادارات و نهادها درخواست می شود تا در این مراسم ها حضور داشته باشند.

وی این حضور را یک تکلیف و وظیفه ملی دانست و افزود: امروز این حضور پر شور در تجمعات به معنای مشارکت در دفاع از کشور است.

فرماندار گرمسار با تاکید بر اینکه این حضور بیانگر مطالبه به حق مردم برای ایستادگی در برابر تجاوز آشکار دشمن است، ابراز داشت: امروز این حضور نوعی قدردانی از نیروهایی که در خط مقدم از عظمت این ملت دفاع می کنند.

همتی با اشاره به اینکه نیروهای مسلح با کمک بسیج و سپاه اسراییل را به ستوه در آورده است، تصریح کرد: به نقل از نیویورک تایمز بالغ بر پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم اسراییل ناگزیر در پناهگاه ها به سر می‌برند.

وی تسلط رزمندگان را بر نیروهای متخاصم بی نظیر خواند و افزود: همین قدرت ایران دشمنان را به زانو درآورده و همه دنیا را به شگفتی وا داشته است.