به گزارش خبرنگار مهر، بلافاصله بعد از راه اندازی پویش «جان‌فدای ایران»، اهالی ورزش که از ابتدای جنگ رمضان با پیام یا حضور در موکب ها و تجمعات مردمی، حمایت خود را خاک جمهوری اسلامی در مقابل حملات آمریکایی - صهیونی نشان داده بودند، بازهم پای کار آمدند.

اهالی ورزش با پیوستن به این پویش با عنوان «ورزش جان‌فدای ایران»، بازهم باور و اعتقاد خود را در دفاع از ایران اسلامی نشان داده و تاکید کردند که حاضر هستند برای دفاع از ایران عزیز جان خود را فدا کنند.

هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران، از جدیدترین چهره های ورزشی است که به پویش «ورزش جان‌فدای ایران» پیوسته است. امروز همچنین باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن و محمد کریمی زاده وعضو تیم ملی جودو هم پیوستن خود به این پویش را اعلام کرد.

اسامی ورزشکاران و مسئولانی که تاکنون به پویش «ورزش جان‌فدای ایران» پیوسته اند، به این شرح است:

* آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو

* سامان پاکباز پارادوومیدانی کار ایران و دارنده مدال طلا و نقره جهانیِ پرتاب وزنه

* مجتبی ملکی قهرمان پاورلیفتینگ جهان

* کسری طاهری بازیکن ملی پوش فوتبال

* علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال

* ذبیح الله پورشب کاپیتان و قهرمان کاراته آسیا و جهان

* پوریا نوروزی عضو تیم ملی تیراندازی

*هادی ساعی پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران

* باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

* محمد کریمی زاده عضو تیم ملی جودو