ذخیره آرد مازندران در وضعیت مطلوب قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفری ظهر شنبه در بازدید از وضعیت دپو و ذخیرهسازی آرد در کارخانههای شهرستانهای ساری، جویبار و بابل گفت: وضعیت ذخایر آرد در کارخانههای استان بسیار مطلوب است و تأمین آرد در استان حتی در ایام تعطیل بدون وقفه ادامه دارد.
وی افزود: در ایام تعطیل نیز شرکتهای پیمانکار حمل و توزیع آرد بهطور مداوم اقدام به بارگیری آرد تولیدی از کارخانهها کرده و آن را به نانواییهای سطح استان تحویل میدهند تا فرآیند پخت نان و عرضه آن به مردم و مسافران گرامی بهطور منظم انجام شود.
مدیرکل غله مازندران با تأکید بر ادامه نظارتها و روند تأمین آرد در استان اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم مسافران در استان، تأمین نان مورد نیاز مردم بهطور کامل در حال انجام است و هیچگونه اختلالی در این فرآیند وجود ندارد.
جعفری در پایان خاطرنشان کرد که این بازدیدها با هدف تضمین تداوم خدمترسانی به مردم و حفظ پایداری در تأمین آرد و نان در استان انجام میشود.
