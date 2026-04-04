جلوگیری از بیکاری ۳۰ کارگر یک واحد تولید محصولات لبنی در شاهرود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بازدید از صنایع مستقر در شهرک صنعتی شاهرود از جلوگیری از بیکاری ۳۰ نفر از کارگران یک واحد تولید محصولات لبنی در حوزه قضایی شهرستان شاهرود خبر داد.

وی افزود: با دستور قضایی و پیگیری دادستان شاهرود موانع موجود در مسیر فعالیت این واحد تولیدی بررسی و برای رفع مشکلات آن اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در تشریح این پرونده توضیح داد: در ایام تعطیلات سال جدید و همزمان با جنگ تحمیلی سوم، گزارشی مبنی بر توقف خط تولید محصولات لبنی یکی از واحدهای صنعتی در حوزه قضایی شهرستان شاهرود دریافت شد که بلافاصله دادستان عمومی و انقلاب شاهرود مأمور شد با حضور میدانی در محل، موضوع را بررسی و نسبت به حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری اقدام کند.

اکبری با بیان اینکه حفظ اشتغال و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی بوده است، افزود: برهمین اساس و در راستای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری مبنی بر «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» و همچنین تأکیدات ریاست قوه قضاییه، حمایت از کارآفرینان، فعالان اقتصادی و صیانت از اشتغال موجود در دستور کار جدی دادگستری استان سمنان قرار دارد.

وی ادامه داد: در جریان بازدید میدانی مشخص شد مشکلاتی در زمینه انعقاد قرارداد و صادرات محصولات این واحد تولیدی وجود دارد که موجب توقف خط تولید شده بود. با پیگیری‌های انجام شده و بررسی‌های لازم، از بیکاری ۳۰ نیروی کار شاغل در این واحد جلوگیری شد و اقدامات حمایتی قانونی برای رفع مشکلات مرتبط با قراردادها و صادرات در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به دیگر نتایج این بازدید گفت: مقرر شد این واحد تولیدی در راستای افزایش ظرفیت تولید، از مددجویانی که امکان فعالیت آنان در این کارخانه فراهم است نیز استفاده کند.